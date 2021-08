Facebook Messenger ya encripta las llamadas de voz y de video de extremo a extremo

La aplicación les permitirá a sus usuarios escoger si aplican esta nueva capa de seguridad a sus conversaciones y proteger su confidencialidad

Facebook anunció que su aplicación Messenger ya posee la característica de cifrado de extremo a extremo tanto para sus llamadas de voz como para las videollamadas.

De esta manera, únicamente los participantes de la conversación podrán acceder a los datos compartidos en el encuentro virtual entre los usuarios.

Además la compañía informó, mediante un comunicado, que esta nueva capa de seguridad será de uso optativo y deben ser las personas quienes la activen si así lo desean.

"Esto significa que nadie, ni siquiera Facebook, puede ver o escuchar lo que se envía o dice” en esas conversaciones", destacaron a través de un comunicado.

Esta herramienta es presentada en pleno debate en Estados Unidos y numerosos países sobre los límites entre la confidencialidad de las redes sociales cuando se trata de temas de índoles de la seguridad pública.

Numerosos gobiernos rechazaron esta capa de seguridad suplementaria en nombre de la lucha contra la pedofilia o el terrorismo y Apple, por ejemplo, acaba de hacer concesiones en ese sentido.

Nuevas características

Otra de las implementaciones que llegaron a Facebook Messenger es la introducción de controles específicos para que los mensajes desaparezcan automáticamente luego de cinco segundos o 24 horas.

Además la firma anticipó que se encuentra en fase de pruebas la encriptación de extremo a extremo para los chats grupales, en los cuales también se encuentran incluidas las llamadas de voz y videollamadas.

Lo mismo ocurrirá con los mensajes directos de Instagram, que tienen en la fase beta y en el futuro se implementará de manera masiva.

Cómo evitar que FlyTrap pueda robarte la información

Desde marzo está dando vueltas por la red un malware llamado FlyTrap que roba información confidencial de cuentas de Facebook en todo el mundo. Hasta el momento se supo que hay al menos 10.000 víctimas de este malware de 140 países diferentes.

Zimperium fue la primera empresa en alertar sobre la existencia de este virus y sobre la cantidad de datos que podría haber robado en los últimos meses, mientras que otras firmas de seguridad siguen investigando.

Como siempre, mantenerse al día con las novedades de seguridad es esencial para no caer en trampas. Además, es vital no descargar nunca aplicaciones en tiendas o en webs de las que no se conoce su origen.

Hasta ahora se conocen 9 apps que se usan para expandir esta malware, y son las siguientes:

com.luxcarad.cardid: GG Voucher

com.gardenguides.plantingfree: Vote European Football

com.free_coupon.gg_free_coupon: GG Coupon Ads

com.m_application.app_moi_6: GG Voucher Ads

com.free.voucher: GG Voucher

com.ynsuper.chatfuel: Chatfuel

Com.free_coupon.net_coupon: Net Coupon

com.movie.net_coupon: Net Coupon

com.euro2021: EURO 2021 Official

Algunas de las apps afectadas por el malware

Es posible que existan muchas más pero lo mejor para no caer en estas trampas es descargas aplicaciones de origen dudoso, aún cuando sea recomendada por un contacto tuyo a través de Facebook.

En caso de que hayas instalado algunas de estas aplicaciones en tu celular, lo más importante es borrarla rápidamente ya que el malware puede seguir activo. También es fundamental cambiar la contraseña de acceso a tu cuenta de Facebook y advertir a tus contactos (puede ser a través de un mensaje público en tu perfil) de que en caso de que reciben algo tuyo relacionado con los mencionados servicios, que no acepten ni descarguen ningún programa ya que puede llegar a ser un malware, según informó Genbeta.