Cuál es el multimillonario que en vez de heredar a sus hijos destinará su fortuna a causas benéficas

Así reafirma su compromiso de donar casi toda su fortuna e informa de que ya se encuentra "a medio camino". Su riqueza irá destinada a causas benéficas

Warren Buffett, presidente ejecutivo y máximo accionista de Berkshire Hathaway, está considerado uno de los mayores expertos en inversiones y se encuentra entre las personas más ricas del mundo.

Ha llegado a ser el más rico del planeta, y en la actualidad ocupa el puesto 7, con 104.000 millones de dólares, según la estimación en tiempo real de Forbes. Sin embargo, no quiere mantener esa fortuna hasta sus últimos días.

En 2006, con 75 años, ya anunció por primera vez su voluntad de desprenderse de la gran mayoría de su fortuna durante los siguientes años. Tenía entonces 474.998 acciones de Berkshire Hathaway.

Buffett se convierte así en otro millonario que dejará su fortuna para causas benéficas

"A lo largo de muchas décadas he acumulado una suma casi incomprensible de dinero simplemente por hacer lo que me gusta. No he hecho ningún sacrificio, ni tampoco mi familia. El interés compuesto, una larga pista de oportunidades, unos socios maravillosos y nuestro increíble país simplemente han hecho su magia. La sociedad puede necesitar mi dinero; yo, no", ha declarado Warren Buffett, aclarando que no se trata de un "canto de cisne" y que seguirá trabajando.

Este miércoles 23 se ha reafirmado en su compromiso de donar la mayor parte de su fortuna y ha informado de que ya se encuentra "a medio camino", con 'solo' 238.624 acciones por distribuir.

Además, Buffett ha anunciado que ha donado 4.100 millones de dólares de sus acciones de Berkshire Hathaway a 5 fundaciones benéficas como parte de su esfuerzo por entregar el 99% de su riqueza al final de su vida, lo que supone un total de donaciones hasta ahora de 41.000 millones de dólares, informa CNBC.

Este acto filantrópico es "la acción más fácil del mundo" porque "la donación es indolora y puede conducir a una vida mejor tanto para ti como para tus hijos", afirma en una nota a los accionistas, en la que aclara que las personas filantrópicas más admirables son aquellas que dedican su tiempo y esfuerzo.

Asimismo, Warren Buffet ha explicado por qué cree que este dinero estará mejor destinado a causas filantrópicas que a sus hijos.

"El comportamiento dinástico [que una fortuna pase de generación a generación] es menos habitual aquí [EE. UU.] que en la mayoría de los países y es probable que su atractivo disminuya", contextualiza el 'Oráculo de Omaha'.

Bill Gates es otro millonario que ha decidio no dejarle su fortuna a sus hijos sino a su fundación y otras causas

Después de observar mucho a las familias superricas, esta es mi recomendación: deja a los hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no tanto como para que no puedan hacer nada", explica en el comunicado, en el que añade que sus hijos "persiguen esfuerzos filantrópicos que implican tanto dinero como tiempo".

Sin embargo, sus hijos, ahora sexagenarios, no se quedan con las manos vacías: cada uno tiene una fundación de 2.000 millones de dólares financiada por Buffett, según informó The Washington Post en 2014.

Fuente: Business Insider España