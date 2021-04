Un día como hoy se subió el primer video en YouTube

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 23 de abril de 2005, se subieron los dos primeros videos en YouTube.

El primero, denominado "Me at the zoo" un joven que aparece hablando de los elefantes en el zoológico de San Diego; el segundo, un hombre que se ve esquiando y cae.

"Me at the zoo" fue subido a las 20:27 horas por uno de los cofundadores de YouTube, Jawed Karim, bajo el usuario jawed, cuenta que sólo tiene otro video más.

La duración del video es de 19 segundos en los que Karim aparece frente a los elefantes y explica que "lo genial que tienen es que tienen una trompa verdaderamente larga".

Fue grabado por Yakov Lapitsky, este video ha sido reproducido cercano a los catorce millones de veces, cifra que contrasta con "My snowboarding skills" también subido el 23 de abril de 2005 el cual apenas tiene menos de 150.000 vistas.

YouTube fue creado en febrero de 2005 por tres ex-empleados de PayPal: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim.

En octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc. por u$s1650 millones y ahora opera como una de sus filiales.

Además...

El 23 de abril de 1983, Sinclair Research lanzó al mercado la Sinclair ZX Spectrum. Fue un ordenador de 8 bits basado en el microprocesador Zilog Z80A, fabricado por la compañía británica .

En Europa, el Sinclair ZX Spectrum fue uno de los microordenadores domésticos más populares de los años 80.

Su optimizado y compacto diseño hizo las delicias de miles de aficionados a la informática y los videojuegos.

Aún hoy perduran miles de fans del Spectrum que siguen jugando a sus juegos (con emuladores que cargan sus archivos volcados de cintas).

Además hay un mercado de coleccionismo tanto de cintas de juegos originales como de los propios Spectrum.

El software del ZX Spectrum se compone actualmente de más de 20.000 títulos