Actualización: Google Chrome permitirá que las páginas seguras carguen más rápido

El principal motor de búsqueda planea cambiar el sistema del navegador para identificar sitios confiables más fácilmente en su más reciente actualización

Aunque muchas personas aún no lo percibieron, muchas páginas web poseen un cartel que sostiene "Sitio no seguro". Otras, en cambio, poseen un pequeño "candado" en el navegador.

De ese modo, muchas comienzan con "HTTP" y otras con "HTTPS". Si la página web que desarrolla el usuario le falta esa S, debería prestar mayor atención. ¿Por qué? Quiere decir que Chrome y el resto de los navegadores muestran una alerta a otros usuarios y es probable que pierda visitas y potenciales clientes por este problema.

Hace ya un tiempo que Chrome, el principal navegador web perteneciente a Google, viene marcando todo sitio con el protocolo HTTP como no seguro. De hecho, al poco tiempo de esa actualización, iniciaron una cacería de sitios que no contasen con ese dominio, bloqueando toda carga de contenido multimedia que no use HTTPS.

Ahora, el equipo de Chrome da un paso más allá respecto a esta situación para cambiar el comportamiento del navegador al momento de ingresar una URL. A partir de la última actualización de Google, Chrome 90, la barra de direcciones del buscador utilizará https:// por defecto en lugar de http://.

El Protocolo de transferencia de hipertexto (http) es un protocolo que permite las transferencias de información a través de archivos en la World Wide Web (www)

¿Cual es el propósito de esta actualización?

Por mucho tiempo, lo normal es que todas las direcciones visitadas comenzarán por HTTP en la barra superior, y a pesar de que hace ya muchos años que los navegadores modernos dejaron de solicitar el ingreso de esa parte de la URL, el código en cuestión sigue teniendo relevancia para los motores de búsqueda.

Gracias a los esfuerzos realizados por Google y muchos otros navegadores, hace un buen tiempo la mayoría de las webs utilizan HTTPS por defecto. Sin embargo, todavía la práctica tradicional del sistema operativo de la plataforma es escojer HTTP como el protocolo por defecto al escribir algo como "iProUP.com" en las direcciones.

Pero la próxima versión de Chrome dara fin a esa automatización, es decir, el navegador elegirá HTTPS por defecto al momento de redactar una dirección. Con esto, se busca mejorar la velocidad de carga inicial de los sitios web que lo soporten.

Ya que Chrome se conectará directamente al nodo HTTPS sin necesidad de ser redirigido de "http://" a "https://", la carga de la página web será más rápida.

En el caso de los sitios que aún no admiten HTTPS, por ejemplo para sitios antiguos como los blogs, Chrome volverá a HTTP cuando la introducción de HTTPS falle, incluso cuando haya errores de certificado, como una falta de coincidencia de nombre o un certificado autofirmado no fiable, o errores de conexión, como un fallo de resolución de DNS.

De esta manera, si tu página se trata de una web segura, cargará siempre más rápido con la última actualización de la marcatecnológica. Este cambio se está implementando en un principio, en Chrome para el escritorio y Chrome para Android en la versión 90. Tiempo después será también estrenado en iOS.