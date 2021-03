Jack Dorsey, CEO de Twitter, puso a la venta su primer tuit: mirá la sorprendente oferta que recibió

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció que ponía a la venta su primer mensaje publicado a través de Twitter en 2006 en forma de token no fungible (NFT)

Y ya recibió una oferta de u$s 2.000.000 por dicho activo digital coleccionable. La oferta es nada más y nada menos que del CEO de Tron, Justin Sun.

Así lo indicó Dorsey a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde compartió un enlace a la plataforma Valuables, servicio creado por Cent que opera a través de la red de Ethereum, en el cual los usuarios de Twitter pueden autenticar sus publicaciones en la red social para venderlas en forma de NFT como artículos de colección digital.

El tweet al que hace referencia Dorsey sería su primer mensaje publicado en la red social, el cual tiene más de 145.000 reacciones positivas y al menos unos 124.000 comentarios a lo largo de su historia, indicó Diario Bitcoin.

Dice así:

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Tras poner a la venta su tweet en Valuables, el reconocido directivo rápidamente recibió ofertas comerciales de gran cantidad de personas dentro del espacio de las monedas digitales.

Como dijimos, la persona que hizo la oferta más alta a la fecha fue el CEO de TRON, Justin Sun, quien tras ofrecer cifras bastante atractivas dio "el golpe sobre la mesa" al indicar que pagaría por dicho NFT un total de u$s 1 millón.

Hi @jack, I made an half million USD offer to buy your tweet:https://t.co/A8PYPTns76 @cent — Justin Sun???? (@justinsuntron) March 6, 2021

Actualización: Ahora son u$s 2 millones

Una hora y media después, Sun publicó otro mensaje a través de su cuenta de Twitter donde asegura que ahora ofrece u$s 2 millones por el NFT del primer tweet de Dorsey

I have updated my offer to 2 million USD. https://t.co/i1xLKdTVPR — Justin Sun???? (@justinsuntron) March 6, 2021

El boom de los NFT

La comercialización del primer tweet publicado por Dorsey en Twitter se presenta en un momento en el que el mercado de los NFT está ganando mucho auge entre entusiastas y personas familiarizadas con el ecosistema de las monedas digitales.

Aunque para muchos pueda parecer algo carente de sentido frente a los usos más populares que se le dan a las monedas digitales, un reporte recientemente publicado destacó que el mercado de los NFT capitalizó más de u$s 370 millones durante el mes de febrero, con lo cual está abriéndose paso dentro de este ecosistema como una propuesta comercial bastante interesante.