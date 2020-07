¿Google alerta que su sitio web no es seguro?: enterate qué es lo que ocurre y cómo solucionarlo

La experta te cuenta por qué aparece este aviso y cómo tenés que hacer para proteger tu web, generar confianza y aumentar la cantidad de visitas

¿Notaste que algunas páginas web tienen un cartel de "Sitio no seguro" y otras, en cambio, un candadito en el navegador? ¿Te has dado cuenta que algunas comienzan con "HTTP" y otras con "HTTPS"? Si a tu página web le falta esa S, ¡prestá atención! Significa que Chrome y el resto de los navegadores están mostrando la alerta a tus usuarios y es probable que estés perdiendo visitas y potenciales clientes por este problema.

Para tu alivio, la solución es muy sencilla. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber para proteger tu web, darle más visibilidad y posicionarla mejor en buscadores de Internet.

Un escudo para tu web

Actualmente, Google Chrome y Mozilla Firefox notifican con una alerta en el navegador si una página web está o no protegida, y este dato es sumamente importante para quienes navegan en Internet.

Seguramente a todos nos ha pasado ingresar a una web y ver el cartel de "Sitio no seguro" en el browser y decidir salir, más aún si íbamos a realizar una compra online. Nadie se anima a dejar sus datos personales en una web no confiable. Si tu sitio web no es seguro, eso mismo le ocurre a tus visitantes. ¿Te pusiste a pensar cuántas ventas has perdido y a cuántos visitantes espantaste solo por este tema?

A no desesperarse. Para proteger un sitio, existen los Certificado SSL. Un Secure Sockets Layer es un certificado digital que, por un lado, autentifica una página web y, por el otro, cifra la información que se envía. De este modo, protege y encripta todo el contenido que se guarda en el sitio , desde los datos del propietario y los archivos compartidos, hasta los datos de los usuarios, como su nombre, dirección, teléfono y número de tarjeta crédito, crucial a la hora de vender en Internet.

Las web inseguras espantan clientes y reducen las ventas

Hoy en día, la seguridad es un factor importantísimo en cualquier ámbito, e Internet no es la excepción. Por eso, Google Chrome y todos los navegadores ayudan a las personas a reconocer si un sitio web es o no seguro.

Además del cifrado https, cuando es seguro agregan un candadito en la barra de direcciones y, en algunas ocasiones, tiñen esa barra de color verde. Esto sucede cuando el sitio cuenta con un certificado SSL

A su vez, si el titular de la web cuenta con un hosting en DonWeb, la activación del SSL es inmediata: una vez que se adquiere el certificado, la web ya queda protegida y encriptada. En el caso de no ser cliente, de igual manera la activación es muy simple, requiere solo completar un formulario online.

Con respecto a los planes, son muy accesibles: desde 990 pesos anuales. Los precios varían si se busca dar seguridad a una web empresarial, organizacional o gubernamental, las cuales suelen tener múltiples subdominios e inclusos varias páginas web. Cada plan dependerá de las necesidades de cada cliente.

El certificado SSL no solo es importante para las páginas que reciben datos financieros, sino que es aconsejable para todo tipo de web porque el SSL se convierte en un escudo ante las amenazas de cualquier hacker.

No hay nada peor que perder visitas y ventas simplemente por no contar con un SSL. Tener un sitio seguro es crucial, tanto si tenés un ecommerce como una web institucional. La confianza del lector o posible comprador es fundamental para crecer en Internet".

Más protección y más visitas

Un dato para nada menor es que Google posiciona mejor a aquellas páginas que tienen SSL. Por ejemplo, cuando una persona busque "bodegas", en los resultados aparecerán primero los sitios de las bodegas que estén protegidos. Y no solo eso, los navegadores muchas veces niegan el ingreso o bloquean los contenidos de los sitios inseguros.

Esta decisión tiene su porqué: hacer un Internet más seguro para todos es el gran objetivo, principalmente ahora que gran parte de nuestras actividades las hacemos por medio de la web y que las ventas online han crecido de manera exponencial. La meta es ofrecernos una mejor experiencia y ayudarnos a navegar en espacios digitales que nos generen confianza, protección y tranquilidad.

Primero Chrome y luego otros navegadores están luchando contra amenazas en la web , como las cookies

En este sentido, que las personas confíen en nuestras páginas web es esencial para aumentar las visitas, las ventas, transmitir confianza y hacer crecer nuestros emprendimientos en el mundo online y offline. Los certificados de SSL de Donweb, específicamente, utilizan uno de los métodos de cifrados más potentes del mundo y están disponibles para todas las páginas web.

Más novedades

En su firme propósito de reformar la seguridad en la web, recientemente Google Chrome impulsó nuevas e interesantes herramientas , rápidamente incorporadas por el resto de los navegadores. La primera novedad es la posibilidad de bloquear "cookies" de terceros, ya sea en todas las páginas o solo en alguna, y tanto en el modo normal como en pantalla incógnita.

Además, hay una nueva opción que es "Comprobación de seguridad" . Con esta función, se puede chequear si las contraseñas guardadas en Chrome han estado comprometidas en algún intento de hackeo. También permite saber si se ha desactivado la tecnología de navegación segura, que es la que notifica si alguna página o descarga es insegura o maliciosa.

Hay múltiples medios para reforzar la seguridad web. Con un certificado SSL, con un potente cifrado y con las útiles herramientas de los navegadores, cuidarás al mismo tiempo a tu sitio y a tus clientes. Y más aún: correrás con gran ventaja frente a tus competidores que no cuentan con el cifrado SSL. Así como protegés tu comercio en la calle, es hora de protegerlo en Internet.

*Ariel Balducci es Product Owner de SSL en DonWeb