¿Cuáles son las 10 películas más vistas de Netflix en lo que va del 2021?

El año apenas comienza y ya se conoció una lista de las películas que podés encontrar en Netflix y que fueron las más elegidas en todo el mundo

Netflix, es en muchas ocasiones la mejor opción para romper con la rutina y frenar el ritmo acelerado de la vida. Sentarse en el sillón y descansar disfrutando de una gran producción puede ser el momento favorito de muchos.

Además, la gran plataforma de streaming busca no dejar afuera a ninguno de sus millones de usuarios alrededor del mundo y ofrece contenido para todos los gustos, edades y preferencias.

Si sos uno de los que forma parte de esa gran comunidad, sabrás que no es tarea fácil escoger una película o serie entre miles de opciones. Por eso, y para acortarte el camino, esta vez te dejamos una lista de las que fueron las 10 películas de Netflix más vistas del mundo en lo que va del 2021.

1. Pieces of woman

Dirigida por Kornel Mundruczo y protagonizada por Vanessa Kirby, Shia LaBeouf y Ellen Burstyn, esta película estrenada el 7 de enero cuenta la historia de una madre que intenta superar la trágica muerte de su única hija mientras lidia con el mundo que la rodea.

2. We can be heroes

Protagonizada por Pedro Pascal, Yaya Goselin y Priyanka Chopra, "We can be héroes" es una película original de Netflix centrado en un grupo de superhéroes que es capturado por unos invasores extraterrestres. Frente a esta realidad, sus hijos deberán aprender a utilizar sus poderes para poder salvar al mundo.

3. Outside the wire

Estrenada el 15 de enero, esta película está dirigida por Mikael Hafstrom y protagonizada por Anthony Mackie, Damson Idris y Enzo Cilenti. Cuenta la vida de un piloto de drones que es enviado a una zona de guerra junto a un soldado androide para evitar un ataque con una bomba nuclear.

4. Crack

Dirigida por Stanley Nelson, este documental original de Netflix muestra cómo la llegada de la cocaína cambio para siempre la vida en Estados Unidos. Una historia de corrupción y conspiración presentada por Mitch Credle.

5. The White Tiger

Estrenada el 22 de enero, la trama se centra en un chofer ambicioso que intenta ganarse su lugar en una poderosa y millonaria familia del crimen organizado.

6. Secret life pets 2

Pensada para los más chiquitos de la casa, este título dirigido por Chris Renaud cuenta las aventuras del perro Max y sus amigos mientras sus dueños no están en casa.

7. Bajocero

Dirigida por Lluis Quilez, esta película está centrada en un intento de fuga por parte de un grupo de presos que, mientras son transladados por una ruta solitaria, un grupo de delincuentes decide asaltarlo. Sin embargo, el policía a cargo sobrevive y hará todo lo posible para evitar que los bandidos triunfen.

8. Jumanji: en la selva

Dirigida por Jake Kasdan y protagonizada por Dwayne Johnsson, Karen Gillan, Kevin Hart y Jack Black, "Jumanji: en la selva" cuenta la historia de cuatro adolescentes que son absorvidos por un videojuego.

9. Green book

Protagonizada por Vigo Mortensen, Maharshela Ali y Linda Cardellini, narra la historia de un hombre italoamericano que se convierte en el chofer de un famoso pianista afroamericano en su gira por Estados Unidos.

10. Scoob

Scooby Do y compañía deberán desenmascarar el misterio más difícil y peligroso de sus vidas cuando se enfrenten a un grupo de personas que quiere desatar la maldición de Cerberus, un perro fantasma que puede devorar el mundo.