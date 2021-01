Qué es la "fatiga de decisión", y cómo influye cuando estás por elegir qué ver en una plataforma de video

¿Algunas veces pasás más tiempo decidiendo qué vas a ver que lo que después invertís en mirar algo?. Podrías estar sufriendo de "fatiga de decisión"

No es un problema nuevo. Quién no recuerda el tiempo que se invertía haciendo zapping hasta encontrar un espectáculo, serie, o película, que finalmente te atrapara.

Pero con las plataformas de contenidos, como Netflix, Amazon Prime, o Disney+, esto se ha convertido en un problema real, ya que la gente se cansa de buscar qué ver, y puede llegar a tomar la decisión de finalmente no ver nada. No por nada Netflix ha anunciado que, a lo largo de este año, todos sus clientes tendrán acceso al modo aleatorio en la reproducción de contenidos, dejando en manos del sistema qué contenido reproducir.

Pero a diferencia de antes donde la oferta no era tan grande, hoy la cosa ha cambiado y, a la rutina que satura nuestras cabezas diariamente con infinidad de decisiones —según los expertos, un ciudadano medio se enfrenta a unas 35.000 elecciones diarias—, hemos de sumar una preocupación más: decidir cuál será el programa que nos acompañará llegado el momento de descansar y desconectar.

Netflix es una de las plataformas que está tratando de encontrar una solución para este creciente problema

Llegamos al prime time con la mente saturada y la libertad que predica el sistema se ha convertido en una mochila particularmente pesada. Es lo que el sociólogo Barry Schwartz denomina la paradoja de la elección y la consiguiente fatiga de decisión, una consecuencia directa del bombardeo de contenidos al que estamos expuestos diariamente y que está volviendo cada vez mas difícil decidir en una u otra dirección. "Todo se reduce al acto de elegir una de entre todas las opciones posibles y el miedo a equivocarnos, incluso cuando somos perfectamente conscientes de que las otras opciones no desaparecerán después de haber elegido (…). No nos sentimos a gusto gastando el tiempo en algo de lo que no podemos estar seguros que sea la mejor elección posible".

Los datos de cientos de miles de suscriptores les han permitido establecer la duración de una horquilla temporal crítica, desde que entramos al servicio hasta que conseguimos tomar una decisión de visionado: entre 60 y 90 segundos. Un lapso de tiempo en el que el usuario "o bien encuentra algo de interés o el riesgo de que abandone el servicio aumenta sustancialmente".

Con la cantidad de contenido creado minuto a minuto, cada vez es más dificultoso seleccionar qué ver

El bloqueo de elección no impulsa el consumo

Al contrario. Si estás indeciso, la frustración puede llevarte a otra plataforma. O a mirar historias de Instagram. La fatiga de decisión afecta de manera directa a las horas de reproducción (base de la fidelización de clientes). Por eso saltan las alarmas.

Las deliberaciones frente a la pantalla tienden a buscar el correlato a un estado de ánimo particular y, por el camino, acostumbran a surgir mil peros que nos alejan de una decisión definitiva, meditada y firme: dura demasiado y mañana tengo que madrugar, tiene demasiadas temporadas y me da pereza, es demasiado denso, no tiene buena pinta, no quiero empezar nada nuevo, esto sí pero no ahora… Con cada nueva referencia aumenta nuestra ansiedad, por eso buscamos zonas de confort, como la serie de la que habla todo el mundo, el rewatch de clásicos que nos dieron una gran satisfacción en su momento, el binge, la pauta semanal, la garantía de los premios o la prescripción de los que han convertido la recomendación en su profesión.

Para Netflix más es más. Pero para el espectador parece que más es cada vez menos, indicó Business Insider.