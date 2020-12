¿No quiere competencia?: el polémico consejo que le dio Elon Musk a un joven emprendedor

Musk conoce muy bien a las startups y sabe de los altibajos que afectan a los trabajadores, por lo que puede motivar a los jóvenes emprendedores

El excéntirco y exitoso empresario Elon Musk, además de ser conocido por fundar numerosas compañías tecnológicas como Space X y Tesla, también estuvo involucrado en otras empresas, como PayPal ya que fue uno de sus cofundadores.

Debido a esto, Musk conoce muy bien el universo de las startups y vivió en carne propia los altibajos que afectan a los trabajadores, por lo que puede motivar a los jóvenes a crear empresas como la suya.

El fundador de Tesla es un hombre que ha sido conocido por desencadenar varias polémicas.

Concretamente, un estudiante de la Universidad Draper pidió al multimillonario un consejo para aquellos jóvenes emprendedores y su respuesta fue de lo más inusual y sorprendente.

Sin embargo, generalmente suele deja que sus productos hablen por sí mismos. Por otro lado, Musk es bastante activo en la red social Twitter, y comparte muchos de sus pensamientos ahí, además de contestar un sinfín de mensajes a otros tuiteros.

Por eso, su respuesta fue: "No lo hagas". Puede que a simple vista parezca una locura, pero Musk explica que lo que pretende decir es que conllevan un riesgo muy grande, por lo que tienes que estar realmente seguro de ello.

La imagen del emprendedor

La persona que desea ser fundador debe saber que esto significa una cosa por encima de todo; trabajar duro. A muchos emprendedores les encanta la idea de trabajar por cuenta propia, pero luego no se atreven a hacer lo imposible para lograrlo.

Con una idea en marcha no solo llegan el éxito, sino también los fracasos, los riesgos, los intentos fallidos, por lo que se necesita una voluntad impecable para poder aguantarlo todo durante años. No obstante, esta es una mentalidad que no todo el mundo tiene.

Cualquiera que se lance a emprender podría sentirse decepcionado e infeliz hasta que llegue el éxito. Un éxito que ni siquiera se puede garantizar, por eso hay que estar preparado para un período de incertidumbre.

Por su parte, Thomas Brag, uno de los estudiantes de Musk, calificó la respuesta del empresario como una especie de filtro poser.

El CEO de Tesla también conoce los obstáculos y piedras en el camino hacia el éxito

"Quien se desanime rápidamente cuando se le dice que abandone simplemente no estaba destinado a triunfar en ello. Un fundador no deja que nada ni nadie le impida o incluso desanime a hacer lo suyo", afirmó.

Estrategia estimulante

Esta declaración estimula a los verdaderos emprendedores a llevar a cabo su proyecto para demostrarles a las personas que no creen en sus ideas que se equivocaban.

Además, el CEO de Tesla también conoce los obstáculos y piedras en el camino hacia el éxito. Su sentencia también puede verse como una advertencia porque, como fundador, hay que estar preparado para los fracasos que se avecinan, publicó el sitio de Business Insider.