Un día como hoy nació el "padre de los videojuegos modernos"

El 16 de noviembre de 1952 (hace 68 años), nació en Japón, Shigeru Miyamoto, diseñador y productor de videojuegos que ha trabajado para Nintendo desde 1977.

Miyamoto es considerado como "el padre de los videojuegos modernos" y "el Walt Disney de los juegos electrónicos".

Shigeru Miyamoto ha creado varias de las franquicias de Nintendo más famosas de todos los tiempos, entre las que se encuentran Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox, Pikmin y F-Zero.

Actualmente dirige la subsidiaria Nintendo Entertainment Analysis and Development, que programa algunos de los juegos más vendidos de Nintendo.

Los juegos hechos por Miyamoto han aparecido en cada videoconsola de Nintendo, desde su primer trabajo el cual fue un juego de arcade.

Sus juegos han tenido éxito, como en crítica y ventas, y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias. Está casado con Yasuko Miyamoto y tienen dos hijos.

Uno de los logros más importantes de Miyamoto como diseñador, aparte de conseguir éxito el mundo de los videojuegos con The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Donkey Kong, fue Super Mario 64.

Super Mario 64, es un juego en 3D, en el cual se puede controlar tanto al personaje como el punto de vista del jugador mediante un sistema de movimiento de cámaras a través de mecanismos de control especialmente diseñados en el mando del Nintendo 64.

En los años 2010 y 2011, Miyamoto fue nominado al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y lo ganó en 2012 por su gran contribución a las comunicaciones en el entorno de los videojuegos y sobre todo con la consola de sobremesa Wii y su modo de juego en compañía.

Además...

El 16 de noviembre de 1996 (hace 24 años), Microsoft lanzó su sistema operativo móvil Windows CE (ahora conocido como Windows Embedded Compact y anteriormente como Windows Embedded CE).

Se trata de un sistema operativo embebido, con un núcleo distinto, por lo tanto no es una versión recortada del OS Windows de escritorio.

Windows CE no debe confundirse con el estándar de Windows Embedded que es una versión en componentes basado en NT de escritorio de Microsoft Windows.

Microsoft Windows CE autorizaba a OEMs y fabricantes de dispositivos. Los OEMs y fabricantes de dispositivos pueden modificar y crear sus propias interfaces de usuario y experiencias. Windows CE proporcionaba las bases técnicas para hacerlo.

La versión actual de Windows Embedded Compact admite Intel x86 y compatibles y procesadores ARM con Board Support Packages (BSP) directamente.

Windows CE está optimizado para dispositivos con almacenamiento mínimo, un núcleo de Windows CE se puede ejecutar en menos de un megabyte de memoria.

Los dispositivos se configuran a menudo sin almacenamiento en disco y se pueden configurar como un sistema de "cerrado" que no permite la extensión del usuario final (por ejemplo, que puede ser quemado en la ROM).

Windows CE se ajusta a la definición de un sistema operativo en tiempo real, con una latencia de interrupción determinista.

Microsoft ha declarado que el "CE" no es una sigla intencional, pero muchas personas consideran el CE como sinónimo de "Consumer Electronics" o "Compact Edition".