Una embajada usó memes para promocionar sus becas en Argentina y le respondieron con más memes

Lograr diferenciarse en Twitter es cada vez más complicado. Pero la Embajada Británica en Buenos Aires logró su cometido para promocionar las becas que otorgan las universidades de su país de una forma muy divertida: un hilo de Twitter lleno de memes contando cómo aplicar.

"¿Puedo anotarme si no hablo inglés pero manejo muy bien el francés?" pic.twitter.com/xCGgkYZsBh — Embajada Británica (@UKinArgentina) September 9, 2020

"Ya sé que debería mandar mis antecedentes académicos y pasar una entrevista, pero me vi completa la serie The Crown y una vez me crucé con el Embajador en un cóctel. ¿No puedo acceder directamente a una vacante?" pic.twitter.com/se2zydEYsM — Embajada Británica (@UKinArgentina) September 9, 2020