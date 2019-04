"Alimentarse del fracaso", el consejo del director de emprendedores de Telefónica

"El emprendedor tiene que ser capaz de ver lo que está pasando a su alrededor, de alimentarse de ese miedo a fracasar para aprender ", aseguró Miguel Arias

Ese día Miguel Arias cayó al lado oscuro de los negocios. Estaba a punto de vender su empresa Imaste, una plataforma virtual de webcast. La negociación duró meses. El posible comprador visitó sus instalaciones. Parecía que todo iba viento en popa. De pronto, con todo casi listo, la decisión fue detener la transacción. A la semana siguiente el competidor de Imaste fue comprado por 20 millones de dólares.

"Lo que te pasa ahí es que te vienes muy abajo emocionalmente porque has pensado que ya no tienes que pagar las nóminas al mes siguiente, te has quitado mentalmente preocupaciones y vuelven todas de golpe, y encima te pillan cansado, desmotivado, y ahí el circulo vicioso ocurre: todo es más difícil, más duro… la siguiente venta, el equipo, la relación entre socios", cuenta el director global de Telefónica Open Future y Wayra en entrevista con Entrepreneur.

Por eso no es casualidad que Miguel, emprendedor serial, inversionista ángel y conferencista en universidades como el IE Business School y el ISDI, escriba un blog que se llama "Emprender a golpes".

Desde noviembre de 2017, Miguel está al frente de Telefónica Open Future, un programa global y abierto diseñado para conectar a emprendedores, startups, inversores y organizaciones públicas y privadas de todo el mundo.

Con su amplio recorrido por todas las facetas del mundo emprendedor, Miguel tiene muy claro que siempre habrá golpes, caídas y entradas al "lado oscuro", pero también sabe que siempre se puede resurgir. "Cuesta meses reconstruirte, darte cuenta de que estás solo y de que no hay de otra que rehacerte tú mismo y confiar en tu equipo."

"Sólo se emprende a golpes. En este mundo de emprendimiento en el que parece que todo es fácil, en donde cualquiera puede lanzar una aplicación y piensa que tendrá éxito, se ignora que el "emprendizaje" es una carrera de fondo, es una montaña rusa emocional que te lleva a grandes subidas y enormes bajadas. Y si no lo entiendes así, te vas a dar un golpe más fuerte", explica

Te puede interesar Abrió la inscripción para Makers in BA, un nuevo concurso para emprendedores

Cuando se le pregunta sobre a qué le temen los emprendedores, Arias explica que el fracaso es el principal temor: "A los emprendedores les levanta el día oliendo a miedo. Luego, a media mañana, reciben un correo electrónico que les anima y los hace sentir que se pueden comer el mundo. Por la tarde la caja (el flujo de efectivo) les baja y les regresa el miedo. Hay un continuo cambio de emociones.

¿Cómo puede un emprendedor usar el miedo para bien?

"Para mí emprender es la capacidad de gestionar la incertidumbre, es la clave para el emprendedor: qué tan hábil seas para aprender de lo que está pasando alrededor y tomar decisiones con pocos datos. Lo ligo mucho con la perseverancia inteligente porque si eres sólo perseverante, pero no inteligente, te golpeas contra un muro y te matas.

El emprendedor tiene que ser capaz de ver lo que está pasando a su alrededor, de alimentarse de ese miedo a fracasar, pero para aprender y desaprender y volver a aprender… Las startups son máquinas de aprendizaje, lo que les da ventaja frente a las grandes corporaciones: son capaces de probar más rápido y de iterar más rápido.

*Genaro Mejía es director editorial de Entrepreneur