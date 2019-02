Coliving: una modalidad de alojamiento que crece entre estudiantes e inversores

Casa Campus cuenta con cuadro edificios en funcionamiento bajo esta modalidad y espera llegar a los cuarenta en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México

Casa Campus, la empresa que desarrolla y administra unidades para coliving, cuenta con cuatro edificios en funcionamiento, dos en la ciudad de Buenos Aires y otros dos en Pilar.

Fahad Siddigui, el presidente de la firma, dijo que están trabajando "para abrir cuatro edificios más en Buenos Aires y avanzamos en un plan de expansión regional que apunta a llegar a los cuarenta edificios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México".

En un reciente viaje a Córdoba, señaló a Comercio y Justicia que allí "aún no tenemos planes de desembarcar con un edificio ya que el código municipal impide construir unidades de menos de 40 metros cuadrados, y nosotros ofrecemos departamentos más pequeños".

"La modalidad de coliving es una tendencia que viene creciendo tanto como una solución de alojamiento para estudiantes y profesionales como para inversores que buscan una mejor rentabilidad que un departamento tradicional", comentó Siddiqui.

Para quienes alquilan, esta propuesta les brinda la posibilidad de conseguir un alojamiento por el tiempo que dure su estadía, en unidades amobladas con espacios comunes compartidos, pensadas exclusivamente para estas ocasiones y con contratos inferiores a los dos años, que es el plazo mínimo para locaciones con destino de vivienda según la ley nacional vigente.

La empresa también se ocupa de solucionar a los estudiantes el tema de pago de expensas, servicios, wifi y hasta de limpieza.

"El mercado de alquiler opera de manera diferente en cada país y es abrumador para cualquier persona extranjera. En Casa Campus, intentamos que la transición sea lo más fácil posible para todos, brindando un servicio profesional y amable. El hecho de que ofrecemos contratos flexibles e integrales y que no exigimos garantías es un gran paso para lograr la satisfacción de nuestros residentes", explicó el empresario.

Entre otras ventajas, el coliving aparece como una solución a la cuestión económica. Actualmente, el costo de un apartamento de Casa Campus oscila entre 15 y 30 dólares por noche. "Sin embargo, nos centramos en contratos con todo incluido y a largo plazo, no vendemos noche por noche. Esto ayuda a que sea más rentable que alquilar un apartamento, ya que los costos operativos son más bajos", explicó.

En cuanto a la propuesta de inversión, Casa Campus comercializa departamentos con alta rentabilidad.

El monto mínimo de inversión parte de un depósito de u$s35.000 y la posibilidad de pagar el resto en cuotas. Los departamentos van desde u$s80.000 a un poco más de u$s100.000 con la que se adquiere una unidad funcional a nombre del inversor, con un retorno neto anual estimado de siete u ocho por ciento aproximadamente, más la apreciación inmobiliaria anual estimada en tres por ciento.