¿Qué firma de logística que opera con Mercado Libre fue elegida como la mejor de su tipo en la región?

La empresa argentina Endeavor Plaza Logística fue seleccionada como la mejor compañía en desarrollos industriales y de depósitos de Real Estate en América Latina por Euromoney, publicación especializada en finanzas con sede en Londres, Inglaterra.

La firma que instaló y opera el parque logístico de Mercado Libre en La Matanza y viene de obtener la Calificación ESG2 (Environmental, Social and Governance), también fue reconocida como la octava a nivel mundial en su rubro.

"Es un orgullo ser reconocidos por más de 3.000 especialistas a través de un medio tan importante como Euromoney", manifestó Eduardo Bastitta, CEO de Plaza Logística, y resaltó que este tipo de menciones "ratifica nuestro esfuerzo por desarrollar a un sector clave en la economía con calidad, creatividad y sustentabilidad".

El reconocimiento otorgado por la publicación británica se enmarca en una serie de pasos que la compañía viene cumpliendo en sus más de 10 años de vida, se sustenta en la "excelencia de servicio y liderazgo de marca".

Bastitta subrayó que desde la firma están convencidos "que es posible desarrollar un sector logístico que acompañe el crecimiento exponencial del comercio electrónico y, en la medida que eso suceda, se generará un círculo virtuoso que redundará en un terreno mucho más fértil para el progreso económico de nuestro país y la región".

"Desde Plaza Logística venimos apostando por la logística para e-commerce hace mucho y vemos un horizonte muy positivo", añadió.

De qué trata la empresa

Plaza Logística es una compañía líder en el desarrollo y operación de Parques Logísticos y con el distintivo "Triple A", otorgado por su máxima calidad y calificación.

Lidera el desarrollo y operación de centros logísticos estratégicamente ubicados en la región metropolitana de Buenos Aires, lo que les permite a sus clientes acceso directo a las principales autopistas de GBA, con cercanía a la Ciudad de Buenos Aires y vías del Mercosur.

Lidera seis parques en Pacheco, Pilar, Tortugas, CABA, Echeverría y Mercado Central y brinda empleo, de manera directa e indirecta, a más de 2.000 personas.

Entre sus principales clientes se destacan Mercado Libre, Natura, SC Johnson & Son, Bridgestone y Kimberly Klark.

Un negocio en crecimiento

El segmento de logística tiene gran potencial de crecimiento y también de creación de empleo. Fue uno de los segmentos de la economía que pudo dar un salto durante la pandemia y se espera el negocio crezca 10 veces en el país.

"Será un servicio cada vez más rápido y con mayor variedad de productos. De a poco, el ecommerce irá profundizando la regionalización mediante el uso de aviones y la interacción de centros de distribución distanciados unos de otros, dando paso a lo que quizás sea la próxima gran revolución: el ecommerce transfronterizo", indicó a iProUP Bastitta.

Agregó que en la Argentina, la logística en todas sus formas representa el 20% del PBI y el e-commerce ya mueve más de 220 millones de paquetes al año, y genera ingresos anuales por u$s700 millones para este rubro.

Durante la pandemia, creó más de 10.000 puestos en el país, duplicando la cantidad que había en la previa al confinamiento, y se espera que genere más de 100.000 empleos en pocos años.

Sobre los traccionados puntualmente por la logística de e-commerce, el ejecutivo afirma que no hay mediciones ya que, "no es fácil porque las empresas no tienen dedicación exclusiva, sino que participan de diferentes sectores siendo en general éste el que más está creciendo".

"Si uno considera como indicador razonable un empleo cada 8.000 o 10.000 paquetes movilizados por año, la logística de comercio electrónico ya creó más de 20.000 empleos y va camino de multiplicar varias veces esa cifra", completa.

Sin dudas el boom de las plataformas digitales, con sus propuestas innovadoras, cambia no solamente la forma en la que usuarios consumen y pagan, sino que propone nuevos roles y condiciones.

Un cambio todavía incipiente, que traerá grandes debates sobre el encuadramiento de nuevos trabajadores en el ámbito de empresas cuya actividad económica todavía se mueve en terreno difuso.