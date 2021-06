Es argentino y se mudó a Barcelona para ser el "gurú" de las startups latinas en Europa: ¿cómo hizo?

Jorge Araujo Müller, es CEO de We Are Grit, una empresa que comenzó sin inversión inicial, y hoy ya superó los dos millones de euros de facturación anual

Jorge Araujo se fue de Argentina hace aproximadamente 5 años, en el momento que lideraba Nubelo.com, un marketplace freelance vendido a Freelancer.com en 2016. "Nuestro equipo estaba dividido en Barcelona y en Buenos Aires", cuenta a iProfesional.

"Teniendo en cuenta el momento en que estaba el emprendimiento, necesitaba estar más cerca de mis socios e inversores españoles. Y una vez desembarcado aquí, se dio de forma natural quedarnos a pesar de que el plan originalmente era irnos solo por dos años", agrega.

Jorge siempre tuvo la idea de vivir y emprender en el extranjero, probar suerte fuera de Argentina. Para él, la elección de Barcelona como destino fue muy fácil. "La primera vez que conocí la ciudad, sabía que iba a vivir acá", dice.

"Además, como emprendedor es una ciudad ideal, es un hub innovador y con gente muy talentosa de todas partes del mundo. Emprender ya es una tarea muy difícil, hacerlo en Argentina todavía más. Barcelona es la cuna del desarrollo emprendedor. Teníamos un socio aquí y fue el destino. Nos acogió y enamoró. La verdadera aventurera fue mi mujer, Dolores, que me acompañó sin conocer la ciudad y con nuestra primera hija recién nacida".

Una vez desembarcados, "el eje fue el trabajo, abrir negocios, movernos rápido y comprender la cultura local", menciona Araujo. "Eso fue clave. Tiempos, dinámica, lenguaje. Crear una red de contactos y una red de contención fue lo que hizo la diferencia".

Darle vida a un nuevo proyecto

Jorge venía de vender su startup y, a la vez, se abrían varios proyectos. "Así surgió We are Grit, una Company Builder, regida por la pasión y la perseverancia como ejes que nos permiten cumplir metas de largo plazo", detalla. "Integrada por un equipo diverso, que en formato plataforma, crea, invierte, escala y construye startups. Apuntamos a una nueva generación de emprendimientos. Alex Lazarow, H dice: ‘Los camellos son capaces de sobrevivir durante largos períodos sin sustento, de soportar el calor del desierto y de adaptarse a las variaciones extremas del clima’. Queremos más camellos y vacas, no tanto unicornio".

Hoy We Are Grit, como company builder, cuenta con cuatro empresas bajo su paraguas: Psquared.es, RSV Outsorsing, HumanFunnel y Base España, su nuestro último lanzamiento.

Según el empresario, desarrollar una empresa en otro país es salirse del molde y abrir la mente. "Aprendés la cultura del nuevo país, la dinámica, los tiempos y la manera de hacer negocio", enumera. "Cuando esto sucede, de pronto te das cuenta de que estás en Europa. Otro continente con una economía estable, que te permite empezar a proyectar a futuro. Nuestros planes de negocio son a cinco años con foco en el aquí y ahora", expone.

"Las barreras de entrada están centradas en lo cultural", sigue. "Cuando comprendés la cultura, podés respetar la modalidad de gestión y centrar tu experiencia en ser flexible y aprender, avanzás. Todos hablamos español, es verdad. Pero las palabras aquí tienen otro significado. Los tiempos de gestión también son distintos y hay que comprenderlos y aprender. Respeto, observación y aprendizaje son claves. Aquí trabajás y también te nutres de nuevas experiencias y cultura. A diferencia de Argentina, en donde esto es muy difícil pues la variable económica te atrapa y, por lo general, te impide crecer y proyectarte, como empresa, como profesional y como persona. España, especialmente Barcelona, es la entrada a Europa", destaca.

Jorge Araujo hoy lidera We Are Grit, una empresa que como company builder, cuenta con cuatro empresas bajo su paraguas

Ser argentino en el exterior

"Los argentinos somos profesionales, emprendedores y personas todo terreno", destaca Jorge. "Nos adaptamos a los cambios, somos flexibles y, en nuestro caso, estamos 100% alineados a resultados. La metodología ágil es la única manera de que los negocios progresen".

"Quienes emigramos, de alguna manera, estamos invirtiendo la historia", sigue. "Nuestros abuelos y bisabuelos llegaron a la Argentina en busca de trabajo y nuevas oportunidades y nosotros, ahora hacemos lo mismo en Europa. Argentina es un país maravilloso, allí están nuestras familias y nuestros amigos, extrañas, pero poco a poco vas creciendo y tu familia va creciendo y empiezas a entender que este es tu nuevo país. Los chicos van a la escuela, tienen amigos y los abuelos van y vienen. La tecnología se convierte en una extensión de los vínculos".

Desde el punto de vista del negocio, "afuera progresas, se puede tener proyectos, hay seguridad y estabilidad. En Argentina, en cambio, cada momento hay que volver a empezar. De todos modos, somos lo que somos y nos va bien por las experiencias que vivimos en nuestra Argentina inestable y ruidosa. Un país que nos enseñó a ir de crisis en crisis y ser los humanos que más nos adaptamos a los cambios", concluye.