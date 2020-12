Una sopa instantánea, pero saludable: conocé cómo esta comida rápida con el foco en la nutrición

Rafael y Daniel empezaron a producir este alimento en 2019 y hoy ya se vende a través de su propia pagina web. Pronto se venderá en cadenas comerciales

Daniel Sánchez y Rafael Álvarez, los fundadores mexicanos de Ganu Alimentos, desarrollaron una sopa instantánea nutritiva con la idea de "comer mejor". Ambos se conocen desde su época escolar y ahora estudian la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas juntos. Gracias a su perspicacia, durante la realizacion de diversas de sus actividades, Daniel tuvo la idea de crear una opción de comida rápida, pero a la vez nutritiva.

En una de las asignaturas de su carrera tenían como objetivo la creación de una empresa y Daniel planteó la idea de la sopa instantánea nutritiva. Sin embargo, una compañera, que formaba parte de su grupo, le bajo el pulgar a su proyecto.

"No, no se va a poder. Si las grandes marcas no lo han hecho y sino existe quiere decir que no se puede", describe Daniel Sánchez la respuesta de su compañera de grupo tras el planteo. "Antes de decírselo a Rafa se lo había propuesto yo a mi equipo de trabajo, y ese fue el primer apagón que me dieron", agrega.

Aun así, esta negativa no le quitaría la idea al emprendedor de su mente y decidió compartirla con su amigo y compañero. "A Dani se le ocurrió cuando nos estábamos comiendo una de esas sopas instantáneas tradicionales, ya llevábamos un rato así y le dije: oye estamos comiendo muy mal, y él fue el que dijo: imagínate que hubiera una sopa saludable", explica Rafael Álvarez.

Aunque en un principio no lo intentaron por sentirse inexpertos en temas de nutrición e ingeniería en alimentos, una vez que investigaron sobre el tema y ya con mas experiencia gracias a las clases, se dispusieron a buscar amigos nutriólogos, biotecnólogos y otras especialidades que complementaran y ayudaran a llevar a cabo su proyecto. "Estuvimos más o menos año y medio desarrollando el producto entre pruebas de sabor, los ingredientes, el tipo de condimento, buscando proveedores y demás", comenta Daniel.

Ingredientes y proteínas

Así fue como el año pasado inauguraron su primer producto, una sopa instantánea nutritiva a base de garbanzos, desarollada simplemente en una azotea. Este consomé aporta proteínas, fibras dietéticas, aminoácidos y contiene 70% menos sodio que los tradicionales, no contiene grasas trans, ni glutamato monosódico.

En base a esto, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México el 73% de la población sufre de obesidad, mientras que el 34% de personas obesas sufren obesidad mórbida, es decir, el mayor grado de esta enfermedad.

Problemas logísticos

Una vez que iniciaron a producir sus sopas en el roof garden de Álvares, pronto descubririan que el espacio les quedaría pequeño: Solo podían desarrollar entre 20 y 50 sopas diarias. Fue así como en lo que en los meses posteriores decidieron ir en busca de capital para ampliar su centro de trabajo.

"Desde abril hasta diciembre de 2019 estuvimos buscando inversionistas, fondos perdidos, entre otros, para poder poner una planta de producción industrial. Apenas pudimos conseguir el capital, comenzamos con las instalaciones y se cruzó la pandemia ", comentan los emprendedores.

asdf

Al ser el período de inicio de su empresa, el año pasado sólo recaudaron 55 mil pesos mexicanos. Iniciaron en tiendas de abarrotes, pero notaron que la logística era "muy complicada y no estaban listos para eso".

Actualmente, Ganu, "un mix de garabanzo y nutrición", se vende a través de su página y otras diversas plataformas de ecommerce con un precio al público de 25 pesos mexicanos (1,25 dólares). Los emprendedores mencionan que pronto estarán en cadenas comerciales. Además, quieren sacar nuevos sabores, ya que hasta ahora solo cuentan con el de carne de res de 64 gramos.

En busca de accionistas "grandes"

Ambos emprendedores fueron contactados por la producción de Shark Tank México para participar en la quinta temporada que se transmitió por Canal Sony en este año 2020.

Los emprendedores ya habían tenido la posibilidad de presentar su pitch elevator para Patricia Armendáriz durante el Growth Entrepreneur 2019, la feria de emprendedores mas grande de México. "Llegamos con Paty y precisamente ella notó que ya nos había visto, cuando llegamos y dimos el pitch, lo primero que nos dijo fue que ya existía alguien como nosotros, yo los he visto y también de garbanzo’, y le respondimos: somos nosotros", comenta Álvarez.

También tuvieron un acercamiento con Marcus Dantus como empresa ganadora de "Atrévete a Emprender'', un programa organizado por el gobierno de su país en alianza con Startup México.

Todos los tiburones estuvieron interesados en su propuesta, pero se quedaron fuera tras la oferta de Patricia Armendáriz y Carlos Bremer quienes ofrecieron el monto solicitado, 950 pesos, por el 50% menos una acción con la posibilidad de recompra hasta llegar al 30 por ciento.