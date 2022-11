Elon Musk: su biógrafo valoró las primeras polémicas del magnate como propietario de Twitter

Luego de comprar Twitter, Musk se encargó de ser polémica casi todos los días. Su biógrafo dio su punto de vista acerca del magnate y la situación que vive

El biógrafo de Elon Musk, Ashlee Vance, se refirió a las polémicas del empresario tras la compra de la red social Twitter. Además, dio a conocer datos curiosos acerca de su vida.

El foco exacerbado y obsesivo en sus intereses vitales y empresariales es constante en la vida de Musk.

Desde joven le interesa mucho internet (fundó X.com, que está en el origen de Paypal y los pagos seguros en la red), los cohetes (SpaceX) y los coches eléctricos (Tesla).

Su interés por las redes sociales y Twitter puede parecer nuevo desde fuera, pero es probable que Musk le haya dedicado muchas horas y crea, como escribió a los anunciantes, que Twitter no es solo una red social, sino una "plaza pública digital" imprescindible para el futuro de la humanidad.

Elon Musk como dueño de Twitter

"Según algunos mensajes que hemos intercambiado, creo que está bastante estresado", expresó su biógrafo Vance.

Desde el anuncio oficial de la compra de Twitter, el pasado 27 de octubre, Musk:

despidió a miles de empleados

abrió la puerta al regreso de Donald Trump

causó el caos con decisiones poco pensadas

provocó entre sus críticos el vaticinio del fin de Twitter

generó un pequeño éxodo a Mastodon y otras redes

Elon Musk desató polémicas ni bien comenzó a ser el nuevo dueño de Twitter

¿Esto es un gran problema para Musk? Probablemente, no. "Es una situación extraordinaria, pero para Elon tener sus empresas en caos es un procedimiento operativo estándar, tiene práctica", indicó Vance.

"También debo decir que si nada funciona y Twitter se desploma y pierde los u$s44.000 millones, no diré que no le importaría, pero es quizá la única persona en la Tierra a quien no le destruiría la vida. Está dispuesto a jugársela y podría vivir sea cual sea el resultado", añadió.

Musk tiene otros proyectos en marcha cuyos resultados están en duda o en camino: el hyperloop, la conducción autónoma de Tesla y sus robots Optimus, o los chips en el cerebro de Neuralink. Los éxitos indiscutibles de Paypal, SpaceX y Tesla no son los únicos hitos de su carrera

Elon Musk: como hace Twitter para sobrevivir

Un gran misterio de estas primeras semanas con Musk como dueño de Twitter es cómo puede sobrevivir la compañía con 2700 empleados, más de 50% menos de los que tenía en octubre. Hay varias posibles respuestas, observando tanto lo que ocurre hoy en Silicon Valley como echando un vistazo al pasado de Musk en SpaceX y Tesla.

Otras empresas tecnológicas están despidiendo a empleados. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, admitió haber ampliado en exceso la plantilla. Musk tenía pinta de saberlo y de igualmente haber apostado fuerte:

"Le están subestimando. Se dice mucho que está perdiendo a todos estos ingenieros", indicó Vance. "Se subestima cuánta gente solo protesta por el hecho de que Elon esté ahí y se subestima su capacidad de contratar a gente con talento", añadió.

Durante los últimos días corrieron fuertes rumores acerca del fin a red social

Elon Musk: diferencia de Twitter con sus otros negocios

Hay, para Vance, una diferencia sustancial entre Twitter y sus otros dos negocios: SpaceX y Tesla: "Sus dos empresas las construyó con el tiempo. Tienen visiones muy claras sobre qué son y hacia dónde se dirigen".

"El comportamiento de Musk es algo más tolerado porque están acostumbrados a su estilo. Aun así, es increíblemente duro con algunas personas y las despide de manera horrible", explicó el biógrafo.

Pero ahora llegó a Twitter siendo ya el hombre más rico del mundo y el mayor usuario de la red, y el interés que levanta es distinto: "En Twitter acaba de tirarse en paracaídas con su gestión y es obviamente impactante para todos en la empresa y los que están fuera de ella", añadió, en diálogo con El País.