Conocé el truco secreto para "chusmear" los estados de contactos en modo oculto con WhatsApp Plus

La versión no oficial de la plataforma de mensajería permite visualizar las historias de otros usuarios sin que estos se enteren. Cómo hacerlo

WhatsApp Plus crece entre los usuarios, ya que se trata de una alternativa con más funcionalidades que la app original, perteneciente a Meta.

Se trata de una paltaforma que posee múltiples funciones novedosas y características personalizables. Aún así, lo que muchos no saben es que en realidad no es una extensión oficial perteneciente a la empresa de Mark Zuckerberg.

Entre las herramientas innovadoras, y más demandadas por muchos, se encuentra la que permite ver los estados de WhatsApp sin que tus contactos se enteren.

WhatsApp Plus: cómo ver estados de mis contactos en modo oculto

En la app oficial, los usuarios estarán familiarizados con el modo ninja, que permite, entre otras cosas, desactivar el visto azul, desaparecer la última hora de conexión o evitar que sepan si estás escribiendo mientras madnas un mensaje.

Sin embargo, WhatsApp Plus va mucho más allá y extiende está función para que, incluso, permita a los usuarios visualizar los estados de sus contactos en modo oculto, sin que estos se enteren.

Para hacerlo, primero se deberá descargar la aplicación en el celular, asegurandosé de que sea en las tiendas oficiales de Android (Google Store) o iOS (App Store). Luego, se deberán seguir estos pasos:

Ir a Configuración de WhatsApp Plus. Pulsar los tres puntitos de la esquina superior Seleccionar la opción "Modo oculto" Una vez dentro, habrá que desplazarse a donde dice "Privacidad y Seguridad". Luego, habilitar la pestaña que dice "Ver los Estados".

Una vez confirmado esto, ninguno de tus colegas o familiares se enterará que visualizas sus estados.

WhatsApp Plus permite visualizar los estados de tus contactos sin que estos se enteren

WhatsApp Plus: cuáles son los riesgos de usarlo

Si bien es atrayente por su cantidad de funciones, WhatsApp Plus tiene sus riesgos. Uno de ellos es que tu número de teléfono sea bloqueado de la aplicación de mensajería instantánea oficial.

Además, no cuenta con un de los puntos fuertes de WhatsApp: el cifrado "de extremo a extremo". Es decir, no tiene el mismo nivel de seguridad frente a un posible hackeo.

En tanto que la informalidad de la versión Plus hace que sus sistemas de resguardo de datos no sean sumamente fiables, ya que no cuenta con cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp Plus : donde descargar la última versión

Descargar WhatsApp Plus en 2022 se volvió una costumbre para todos aquellos usuarios de Android, interesados en ampliar las funcionalidades del servicio original.

A continuación, los sitios más confiables para descargar la APK:

Malavida

APKPost

iDescargar

WhatsApp Plus puede descargarse en Android e iOS, aunque en esta última se requieren mayores pasos

Como WhatApp Plus es una aplicación no oficial hay que tomar todos los recaudos para evitar obtener un programa que contenga archivos fraudulentos.

Para instalarla en iOS, se debe atravesar un proceso algo más complejo. Para hacerlo se debe hacer jailbreak al iPhone, un procedimiento polémico que desbloquea algunas de las funciones de iOS, lo que permite "abrir" el sistema cerrado e instalar aplicaciones, aunque también deja más vulnerable al usuario.

Luego se debe instalar Cydia, una tienda de aplicaciones alternativa donde el usuario podrá descargar WhatsApp Plus.