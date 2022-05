¿Tenés madera para serlo?: cómo se transforma alguien en influencer

Cada vez se más su nacimiento en las redes sociales, pero ¿hay formas de poder transformarse en influencer o es algo que se tiene por naturalidad?

Muchas son las personas que quieren ser influencers, cada una por distintas razones, desde el ego, a la popularidad, a poder decir lo que se quiere y transmitirlo, por vanidad o pensando en el lucro. ¿Pero cómo lograrlo?

La plataforma analítica HypeAuditor son fuerte relación con influencers publicó un informe sobre el "Estado del marketing de influencers de Instagram 2022".

El mismo dice que Argentina, junto con Uruguay, están en el segundo lugar entre los países con con mayor tasa de población usando Instagram, detrás de Chile (65,5%).

Al mismo tiempo, México, con sólo utilizando el el 30% de población la plataforma, tiene el doble de influencers que Chile (103.000 en México versus 42.000 en Chile).

Vale destacar que la categoría de "micro influencers" es una de las más grandes, representando el 41,4% del total.Por otro lado están los "nano influencers" con un 28,2 %. Estas categorías están entre las más buscadas por las empresas para realizar campañas.

En cuanto a la participación, Costa Rica está a la cabeza con un 2,6%, seguidos por Uruguay con un 2,56%, y luego México con 2,52%. La cifra indica la cantidad de interacciones que los usuarios tienen con el contenido de los influencers.

La Argentina está muy bien posicionada en cuanto a cantidad de influencers en Instagram

¿Se puede formar un influencer?

Para contestar esta pregunta el medio Ámbito habló Alex Frolov, CEO y cofundador de HypeAuditor.

Él mismo define que los influencers "son un reflejo de nuestra vida, todo lo que la gente vive y le interesa. Al crear contenido interesante e interactuar con el público, los influencers construyen su fama y reputación, convirtiéndose en medios de información modernos".

Sobre la construcción de uno, Frolov comenta que "Actualmente hay más de 4500 millones de usuarios de redes sociales en el mundo, lo que significa que más de la mitad de la población mundial utiliza las redes sociales. Entre ellos, cerca de 50 millones lograron ganar una gran cantidad de suscriptores y pueden llamarse influencers. HypeAuditor considera un influencer a un usuario que pudo obtener 1000 suscriptores o más en una de las plataformas sociales. Es decir, si tienes 1000 seguidores en Instagram, entonces ya eres un influencer".

Pero advierte que existen errores a la hora de ser un influencer: "Nunca compres seguidores. Pueden aumentar los números, pero no aumentará su influencia real. Ahora puedes comprar 1000 suscriptores por unos pocos dólares, pero estas no son personas reales, sino bots. Los números aumentarán, pero saldrás perdiendo a largo plazo, ya que las marcas han aprendido a detectar influencers falsos con herramientas como HypeAuditor". A eso le suma no pormocionar productos o servicios en los que no se crea, ser veraz y auténtico, y tener cuidado en loq ue se dice, ya que es un trabajo con mucha responsabilidad.

¿Se puede vivir de ser influencer?

Según Frolov y como resultado de otro informe de HypeAuditor, el 48,49% de los influencers dijeron que sí ganan dinero con sus cuentas.

Para Frolov todos tiene la capacidad de convertirse en influencers

En cifra, comparte que los influencers ganan en promedio u$s 2.970 por mes con su cuenta de Instagram. Esto es por promoción de una marca (40,15 %), la captación de clientes para tu negocio (21,71 %), programas de afiliados (14,92 %), o la venta de cursos (3,86 %).

La pandemia influyó ya que el 47% dijo que después del inicio de Covid comenzaron a ganar más. El 25,78% dijo que en el futuro podrá vivir de los ingresos de una cuenta de Instagram, y el 4,27% de los encuestados ya vive de los ingresos de una cuenta.

"Nuestra principal recomendación", finaliza Frolov, "es que, antes de lanzar una campaña en un país latinoamericano vecino, te tomes tu tiempo e investigues un poco el estado de las redes sociales y los intereses del público, no pienses que lo que vale para México también vale para Argentina. Tómate tu tiempo también para comprobar si el influencer que has elegido cuenta con seguidores reales y no está implicado en ninguna actividad sospechosa, ya que lo que necesitas es que un influencer verdadero promueva tu marca entre un público real y participativo para lograr tus objetivos".