No todo en la vida cripto es el Bitcoin: una a una, las monedas "tapadas" para ganar plata en 2021

Luego de la caída que asustó a miles de inversores, las criptodivisas insinuán un regreso a la senda alcista. Estas son las tapadas que deberías conocer.

Tras la fuerte caída que experimentó Bitcoin (BTC) luego de alcanzar su récord histórico en abril, el interés por las criptomonedas resurge con fuerza a raíz de la recuperación que vive en estas horas.

Después de cotizarse a más de u$s64.000 por unidad (14 de abril), inició un rally bajista que generó preocupación en miles de ahorristas que se habían sumado a la tendencia por curiosidad, moda o, simplemente, entusiasmados por su incesante crecimiento. En cambio, los inversores un poco más curtidos por los vaivenes del mercado cripto optaron por la cautela.

"¿Cómo estoy? Tranquilo. Esto ya pasó y va a seguir pasando siempre. Después de una fuerte suba, siempre hay una toma de ganancias. Lo importante es que las resistencias de bitcoin siempre fueron creciendo y esta vez no será la excepción", fue la respuesta de uno de los especialistas argentinos, por aquellos días vertiginosos, ante la consulta de iProUP.

Las semanas pasaron. Los ajustes continuaron. Las bajas ocurrían una tras otra y muchos inversores continuaban saliendo del universo cripto. Algunos, incluso, temieron perderlo todo.

Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, algunos indicadores volvieron a generar confianza y la criptomoneda por excelencia volvió a exhibir nuevos repuntes, tras tocar el 20 de julio su mínimo nivel (u$s29.780). A partir de ese día, aun con algunas resistencias, retomó la senda positiva y ya se ubica por encima de los u$s48.000 por unidad.

Pero, antes de abandonar posiciones, muchos inversores se enteraron que, además de la criptodivisa creada por Satoshi Nakamoto existían otras similares, con menor historia y recorrido, pero que también podían aparecer como alternativas interesantes a la hora de invertir sus ahorros y esperar su evolución.

Los expertos locales del mundo Bitcoin revelan a iProUP cuáles son las principales criptomonedas "tapadas" que pueden dar la sorpresa antes del inicio de 2022.

Las tapadas

Nicolas Verderosa, abogado experto en criptomonedas y CEO de Kephi Gallery, revela que la cripto "tapada" a la que más le apuesta es a KAI, la divisa que emite la red KardiaChain, que se define como interoperable y no intrusiva. Según el experto, esto último "significa que conecta a otras redes entre sí sin que tengan que hacer ningún cambio en su protocolo".

"Esto permite, justamente, la interoperabilidad. Creo que las redes interoperables van a crecer mucho porque se amplía el espectro de operaciones de los usuarios que, en principio, si no son como compartimentos estancos. Son como mundos aparte", agrega.

Además, Verderosa precisa que KAI en este momento está cerca de u$s0,06, cuando en el pico de Bitcoin supo estar u$s0,16: "Como ahora al BTC lo vemos en crecimiento, es muy probable que el mercado vuelva a 'testear' a KAI hasta los u$s0,16, su máximo histórico. Esto significa una ganancia de 300% desde este punto", resalta.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo Cash, le cuenta a iProUP que "aparte de Bitcoin y Ethereum, a mí, particularmente me gustan algunos tokens de algunos proyectos como Graph Protocol, Compound, Aave, Unisoph, que me parece que están buenos, como parte de lo que es toda la movida Defi".

"Son opciones donde yo estoy -ni siquiera con una posición larga-, pero son proyectos que me parecen que son interesantes y que van a tener muchísima más utilidad a futuro. Creo que en todas estas monedas hay unas oportunidades interesantes", resalta.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo Cash

Federico Goldberg, CEO de Tienda Dólar, señala a iProUP: "Estoy mirando como blockchains alternativas a Solana y Terra. Después, me gustan mucho los tokens YFI, UNI, AAVE, COMP, que son proyectos robustos y tienen un volumen muy grande en la industria cripto".

"Para quienes quieren diversificar la cartera con algo más de riesgo, pueden mirar a Luna, Solana, Yearn Finance, Uniswap, Compound y Aave", añade.

Estas divisas pertenecen a redes de finanzas descentralizadas o DeFi. Es decir, ofrecen instrumentos basados en criptomonedas en los que no actúa ningún intermediario (empresa, banco ni gobierno), ya que todas las operaciones son realizadas a través de los llamados "contratos inteligentes".

Federico Goldberg, CEO de Tienda Dólar

Goldberg también anticipa que a mediano plazo las divisas digitales "se volverán algo cotidiano" en Argentina a raíz de que el país es uno de los que mayores restricciones impone a la compra de moneda extranjera. "También por este motivo, las criptomonedas ganaron gran protagonismo en todo el territorio", resalta.

"Hay varios proyectos interesantes que tengo en vista por su futuro, pero no necesariamente esto se refleje en el precio", remarca a iProUP Iván Tello, cofundador y COO de Decrypto.

"Confío en que BPRO va a tener éxito por lo que busca traer como solucion, ya que le da un plus sobre la tenencia de Bitcoin sin riesgo", remarca.

Además, Tello resalta a FileCoin: "El uso de la blockchain como almacenamiento de datos y archivos me parece crucial en el camino a una Internet libre".

Iván Tello, COO de Decrypto

Emiliano Limia, press officer de BuenBit asegura a iProUP: "Hay que mirar con atención las blockchains de tercera generación, cuyo objetivo es resolver necesidades como la escalabilidad y la interoperabilidad. Esto significa que una blockchain pueda tolerar la adopción masiva y no sufrir problemas como la lentitud de las transacciones por segundo o costos altos".

Añade que "aunque no sean 'tapadas', proyectos como Cardano (ADA) y Polkadot (DOT) apuntan a cumplir estas funciones lo que significa que podrían trabajar entre sí sin problemas".

"Con las mejoras realizadas de generación en generación, se espera que el siguiente paso para la tecnología blockchain sea la adopción para usos múltiples de la tecnología. Solana (SOL) es otra blockchain que está funcionando muy bien si bien todavía no es tan utilizada", completa.

Emiliano Limia, press officer de Buen Bit

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, destaca a iProUP: "En realidad, hay un montón de criptos dando vuelta: más de 8.000, con más o menos historia. Yo solo lo que siempre digo es que hay que estudiar, leer mucho, ver de qué se trata".

"Muchos quieren hacerse ricos rápido, pero hay proyectos que no se lanzan para convertirse ni en un medio de pago ni en reserva de valor. Pero no les importa, van y lo compra porque dicen: 'Bueno, sí vale u$s0,50 tiene más chance de llegar a u$s1.000 que el Bitcoin, que hoy vale u$s45.000, y ya no puede subir más", apunta.

Para el ejecutivo de SatoshiTango, "se trata de un análisis absolutamente equivocado. Por eso, insisto en que hay que leer mucho, interiorizarse y asesorarse".

Matías Bari, CEO y fundador de SatoshiTango

El mundo NFT

Otra gran posibilidad de inversión son las monedas relacionadas a redes de intercambio de NFT o tokens no fungibles. Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar.

Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de valor económico equiparable, sino que su objetivo es:

Guardar información en la red (blockchain)

Representar un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Jack Dorsey)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

En este sentido, Verderosa asegura que "las monedas vinculadas al mundo de los juegos NFT son muy interesantes".

"Estuvo muy de moda Axie Infinity, pero bueno, ya es bastante popular, así que yo le apuntaría a divisas de juegos grandes pero no tan conocidos", aconseja.

En esa sintonía, Verderosa asegura que "uno de ellos es My Defi Pet, cuya moneda es DPet que está en la red de Binance y en la de KardiaChain" y pronostica: "Es un token de un juego NFT que va a crecer muchísimo".

"Primero, cuando salgan al mercado las mascotas virtuales y se puedan vender, generará una demanda del token, ya que será la moneda de cambio para adquirirlos y, obviamente, aumentará su valor", anticipa.

No todo en la vida cripto es Bitcoin, aunque sea la red que acapara el 45% de los dólares invertidos en divisas virtuales. Por eso, investigar cada proyecto, ver su utilidad y apostarle un monto (que se esté dispuesto a perder) puede generar un caudal de billetes extra.