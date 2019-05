Galperín no está solo: llega la fintech más grande de occidente para romper la hegemonía de Mercado Pago

La fintech brasileña desplegará todo su arsenal para competir contra el gigante del ecommerce: tarjetas de crédito y débito, pagos qr y cajas de ahorro

El sector fintech argentino está revolucionado. Y no es para menos: luego de un 2018 en el que mostró un salto del 110% y la nómina de empresas creció a un total de 133, este año un verdadero "peso pesado" a nivel regional desembarca en el país con la intención de patear el tablero.



Se trata de Nubank, el banco 100% digital que nació en Brasil y que ya conformó su sociedad para operar en la Argentina. No es uno más por cierto. Más bien al contrario, es uno de los nuevos "unicornios" sudamericanos, entendiéndose por tal concepto a las compañías tecnológicas cuya valuación supera los u$s1.000 millones.

Más exactamente, Nubank vale cuatro veces ese número, luego de que la china Tencent, considerada la quinta más grande a nivel global, desembolsara u$s200 millones, la mitad de manera directa y la otra parte en el mercado secundario.

Por otra parte, la compañía fundada por el colombiano David Vélez aterrizó en México hace unos días y, a las pocas horas, se publicó en el Boletín Oficial argentino la conformación de "una sociedad constituida y existente conforme las leyes del Estado de Delaware Estados Unidos, con domicilio en Tucumán 1 piso 4º", bajo el nombre de Nu Argentina SA.

De esta forma, se confirmó el adelanto de iProUP que indicaba que Rafael Soto, ex gerente financiero (CFO) de Wenance, una de las fintech argentinas de mayor expansión, iba a comandar los destinos de la filial local de Nubank. En efecto, el ejecutivo ya modificó su perfil de Linkedin con la nueva empresa en la que trabaja.

Temblor en la banca digital argentina

La firma brasileña ya tiene trazado su plan estratégico para ganar rápidamente mercado en Argentina, y evita por todos los medios que se filtre cualquier novedad sobre su próximos pasos. Por lo que pudo saber iProUP, apelará al "efecto sorpresa para descolocar a la competencia" que, por cierto, está en estado de alerta por su incursión.

Quienes también está alineados con este plan son los directivos de KasZek, el fondo de inversión más grande de la región, creado nada menos que por los ex Mercado Libre Nicolás Szekasy y Hernán Kazah, quien además fue cofundador del gigante de e-commerce.

"No sabemos nada por el momento", señalan desde la firma, aun cuando Szekasy es miembro del directorio de la entidad brasileña. Desde Nubank señalan a iProUP que la Argentina es un territorio clave para su gran objetivo: extender su dominio en la región.



"Ya hemos desembarcado en México y luego avanzaremos sobre Argentina", revela una alta fuente familiarizada con la operatoria de la empresa.

"En ambos países, nos vamos a enfocar en cómo podemos ayudar sus habitantes a luchar contra la burocracia y dotarlos de servicios financieros transparentes y sencillos", señalan a iProUP desde las oficinas de la firma en San Pablo.

"Asimismo, continuamos con el desarrollo continuo de nuestros productos y servicios en Brasil, donde todavía tenemos mucho que ofrecer y contribuir", completan.

Cuál será su negocio

Las actividades a las que se abocará Nubank en Argentina son variadas. Su plan de negocios contempla:

- La emisión de tarjetas de crédito, débito y prepagas

- El lanzamiento de una plataforma de pagos con Código QR

- El otorgamiento de créditos a bancarizados y no bancarizados

- La gestión de cuentas virtuales (cajas de ahorro)

- La presentación de un sistema de transferencias entre cuentas bancarias y virtuales

- El lanzamiento de fondos comunes de inversión

Al analizar este listado se desprende con toda claridad a quién tiene Nubank como principal rival a vencer.



No será ni Wilobank ni Brubank, dos bancos 100% digitales que actualmente están operando con la autorización del Banco Central, sino el mismísimo Mercado Pago, la pata financiera de Mercado Libre.

"Mercado Pago mueve más de u$s20.000 por año. Es lógico que un competidor grande quiera venir a quitarle un pedazo de ese negocio", asegura una fuente del sector vinculada la que es hoy día la fintech más grande de occidente.

Por lo pronto, la compañía fundada por Marcos Galperín es la única que ofrece este mismo menú de servicios, tanto en el país como también en toda la región.



"Nubank ya es líder en Brasil y se hará fuerte en México. Luego le quedará la Argentina para cubrir los tres principales mercados", afirma la fuente, para quien se trata de una maniobra obvia, casi "una jugada preparada", como suele decirse en fútbol.

En cuanto a las normativas vigentes, nada le impide operar como banco 100% digital, como Wilobank o Brubank: "Tranquilamente puede dar créditos si lo hace con fondos propios, sin recurrir a la intermediación financiera, ya que de este modo no está alcanzado por las regulaciones del Banco Central", aseguran desde la máxima autoridad monetaria.

Es decir, si bien no usará en sus comienzos dinero de ahorristas para brindar financiamiento, sí puede utilizar parte de los cientos de millones que le aportara recientemente Tencent, para así acelerar su penetración en Argentina.



Uno de sus focos será precisamente prestarle dinero a quienes no están bancarizados. Crecer en este segmento le significará un paso vital para su expansión, habida cuenta de que este segmento (52% de la población adulta) supera incluso al de los que disponen de una cuenta en los bancos (48%).



En la constitución de la sociedad, Nu Argentina remarca que su actividad incluye el "otorgamiento de crédito, financiaciones, adelantos y descuentos, con o sin garantía, sin que esto implique intermediación financiera, reservada a las Entidades reguladas por la Ley 21.526".

Pero eso no es todo: Nubank ofrecerá finaciamiento en consumos y servicios por móviles, fondos de inversión, tarjetas y lanzará un agresivo plan para conquistar el apetecible mercado de los códigos QR.



Cualquier parecido con Mercado Libre no es pura coincidencia. Tanto es así que la empresa de Galperín tampoco tiene autorización de banco del BCRA para actuar como banco.

Guerra de unicornios

En su balance del primer trimestre de 2019, Mercado Libre reportó un aumento en sus ingresos cercano al 50% y su valor bursátil escaló a u$s29.000 millones, por encima de las expectativas del Wall Street.

Nubank es más "modesto". Si bien todavía no agitó la campana del Nasdaq, las últimas inyecciones de capital llevaron su valoración de mercado a u$s4.000 millones. Nada mal para una empresa que apenas sopló cinco velitas.

Pese a su corta vida, en Brasil se convirtió rápidamente en el quinto emisor de tarjetas de crédito gracias a un esquema tan simple como efectivo: prescindir de los gastos de mantenimiento y prestar a tasas de interés por debajo de las del sector bancario tradicional.



También ofrece NuConta, una caja de ahorro desde la cual se pueden realizar transferencias, pagar facturas, acreditar fondos, entre otras prestaciones. Todo, gestionado desde una app.

Para pelear contra un "peso pesado" como Mercado Libre, Nubank no estará sola: se apalancará en Tencent, una de las principales bigtech a nivel global, que posee 1.000 millones de usuarios en China con WeChat, una plataforma que posee las funcionalidades de Facebook y de WhatsApp.

También comercializará los servicios fintech que ya utilizan cerca de 800 millones de asiáticos. Es más, WeChat Pay, su sistema de pagos con QR, fue la "fuente de inspiración" de la compañía de Galperín para lanzar esta modalidad que crece a tasas chinas. Desde hace poco más de seis meses, Nubank ofrece este servicio en tierras cariocas.

El gigante fintech se presentará en el país con algo que ya sabe que a los argentinos les encanta: promociones y descuentos agresivos en diferentes rubros, para batallar contra Mercado Pago.



La estrategia del gigante brasileño se apoyará en los siguientes pilares:

- Recortará las comisiones a los comercios y dará rebajas a los consumidores en compras con QR

- Ofrecerá cuotas sin interés para la compra de una amplia gama de productos

- Fortalecerá su programa de fidelización "Nubank Rewards", con un gran atractivo: sus puntos nunca van a vencer

Mercado Pago ya no ofrece descuentos por pagos con QR desde hace algunas semanas, si bien bajó las comisiones que cobra a los comercios. Y brinda cuotas sin interés con tarjetas de varios bancos, incluyendo la que emite en conjunto con el Patagonia.

Se avecina una pelea entre gigantes en una de las industrias más activas que hoy posee la Argentina, a pesar de la crisis. Resta esperar a que ruede la pelota para ver quién tomará el control en este superclásico "sudamericano de unicornios" que mantiene en vilo a bancos y fintech locales.