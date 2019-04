Telco y también fintech: T-Mobile lanza su aplicación bancaria para clientes

La empresa lanzó T-Mobile Money, una plataforma bancaria que funciona como chequera digital. Los usuarios pueden depositar hasta u$s3,000 con el servicio

T-Mobile tiene decidido expandir sus servicios. La semana pasada lanzó el servicio de streaming de video TVision Home y ahora confirmó que ofrecería un servicio bancario.

La tercera operadora más grande de EE.UU. lanzó T-Mobile Money, una plataforma bancaria que funciona como una chequera digital. Los usuarios pueden depositar hasta u$s3,000 con el servicio, fondos que luego pueden usar para hacer compras y transacciones móviles como pagar facturas o enviarle dinero a otras personas.

Además, la empresa ofrecerá una tarjeta de débito física para aquellas ocasiones cuando se necesita pagar de esta forma o sacar dinero en efectivo. La tarjeta se podrá utilizar en más de 55,000 cajeros a nivel mundial..

En un comunicado, T-Mobile aseugó que no hay tasas anuales para participar o hacer transacciones en T-Mobile Money y el dinero que permanezca en la cuenta digital podría ganar interés de hasta un 4 por ciento anual.

T-Mobile aclaró además que no cobra por los sobregiros, pero este será el caso solo para los suscriptores de pospago de la operadora que se inscriban a un servicio de protección adicional, y aún no pueden sobrepasar los u$s 50. No hay un requisito de mínimo de balance.

Cualquier persona residente de EE.UU. y sobre la edad de 18 de años puede participar -- sean o no clientes de T-Mobile, con solo descargar el app T-Mobile Money para iOS o Android.