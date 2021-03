No sólo habla de inversiones: las 5 recomendaciones de Warren Buffet para criar hijos exitosos

A los 90 años, está muy lejos del retiro y sigue siendo un personaje activo en los negocios. Y además da recomendaciones a tener en cuenta con los hijos

El sexto hombre más rico del mundo, Warren Buffet, suele dar tips y consejos para invertir, pero hay uno que es de oro para el pequeño inversor: "La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo", advirtió.

A los 90 años, está muy lejos del retiro y sigue siendo un personaje activo en el mundo de los negocios. Según detalla la revista Forbes, su fortuna supera los 100 mil millones de dólares.

El hombre, que comenzó a comprar y vender acciones cuando tenía 11 años, es dueño de la empresa Berkshire Hathaway. Y cada vez que da un consejo sobre inversión todos lo escuchan como a un gurú.

Sin embargo, no es lo único sobre lo que aconseja. También dio 5 recomendaciones para criar con éxito a los hijos.

1. En primer lugar, hay que animar a los jóvenes a explorar ampliamente y a abrazar las cosas que hablan de sus intereses, pasiones y también sus excentricidades.

2. También hay que enseñarles cómo funciona el mundo. No tiene que seguir ciegamente sus pasiones, sino que aprender a encontrar cosas que funcionen en la práctica y reduzca sus posibles objetivos a los pocos que puedan inspirar sus pasiones.

3. Otro punto importantes es ayudarlos a desarrollar sus extravagantes excentricidades, especialmente si desea descubrir cómo aprovecharlas. Cuando sea mayor y el tiempo comience a agotarse, el mundo observará sus movimientos con un ojo más crítico.

4. Hay que explicarles que el éxito requiere tiempo, disciplina y paciencia. "Alguien está sentado en la sombra el día de hoy porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo", es el sabio consejo que nos deja.

5. Se les debe recordar que es clave pensar antes de actuar. "Tardas 20 años en construir una reputación y cinco minutos en arruinarla", dijo.

No tenés que invertir en negocios que no puedas entender, dice Buffet

Los 5 consejos para invertir, según el gurú Warren Buffet

Acá van algunas de sus máximas a la hora de invertir, que sirven para grandes capitales o para aquellos que quieran dar los primeros pasos en el tema.

Nunca tenés que perder dinero. La simplicidad es una de las características de los consejos del viejo Warren. Él lo resume de la siguiente forma: "Regla Nº. 1: Nunca tenés que perder dinero. Regla Nº 2: Nunca tenés que olvidar la regla número 1". Cuanto más se pierde, más difícil será volver al punto de partida. Si uno está en números rojos, es difícil cosechar beneficios.

No tenés que invertir en negocios que no puedas entender. Aunque lo dijo para el mundo de las acciones y la bolsa, es aplicable para cualquier otro tipo de inversión. Verse atraído por inversiones sólo porque se escucha que pueden ser muy rentables es un gran error. Tener un juicio propio es clave para no perder dinero.

Estar pendiente de las oportunidades. Saber qué se viene. Estar ávido de opciones de inversión. Y ser innovador. Esas son algunas de las cuestiones claves que señala el inversionista. A lo largo de su historia, él tiene fama de comprar y vender sin importar el sector ni la empresa, pero con mucha atención en las oportunidades.

A los 90 años, Warren Buffett es uno de los empresarios más reconocidos del mundo

Evitá las deudas. "He visto fracasar a mucha gente por el alcohol y por pedir dinero prestado", dijo el inversionista en una conferencia en la década del 90. El pone el foco de atención en las tarjetas de crédito, que tiene intereses "demasiado altos". Y termina el consejo con una máxima: "Si eres inteligente, vas a hacer mucho dinero sin pedir prestado".

Tener efectivo en la mano. La liquidez es fundamental para el empresario. "El dinero líquido es para un negocio el equivalente al oxígeno para las personas: uno no se da cuenta de que está ahí hasta el momento en que falta. Cuando hay que pagar facturas, lo único que vale es el efectivo", advierte. Incluso, va más allá. "No salgas de casa sin efectivo".

Los consejos de Buffett son escuchados en todo el mundo y en diferentes momento. Hace un tiempo, él también dio su parecer sobre la vida sentimental.

La decisión más importante que Buffett tomó en su vida, como suele repetir, fue la de casarse. Primero lo hizo con Susan y, tras su fallecimiento en 2004, entro en segundas nupcias con Astrid Menks, una de sus mejores amigas, indicó iProfesional.

"Casate con la persona correcta. Hablo en serio. Hará una mayor diferencia en tu vida. Cambiará tus aspiraciones, todo tipo de cosas", expresó en una reunión de Berkshire Hathaway de 2009.