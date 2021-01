Jack Ma, de humildes orígenes, cómo llegó a liderar el comercio electrónico a nivel mundial

Tras la reaparición de Ma, las acciones de Alibaba en la Bolsa de Hong Kong subieron hoy un 8,35%, luego de haberse desplomado más de un 18%

Luego de la polémica y las especulación con respecto a su paradero, el multimillonario fundador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba, Jack Ma, reapareció hoy en un encuentro virtual con profesores rurales tras casi tres meses sin saber dónde estaba el magnate.

Asimismo, en todo este tiempo se deterioró la relación entre Pekín y el grupo empresarial que creó.

En su última aparición pública, días antes de la truncada salida a bolsa de Ant, Ma había pronunciado un discurso muy crítico con la estrategia de Pekín de minimizar los riesgos en el sistema financiero y con los bancos tradicionales, de los que aseguró que se siguen gestionando como "casas de empeño".

Los rumores crecieron en noviembre después de que Ma no participase como jurado en el programa de televisión 'Los héroes de los negocios en África', fundado por él mismo y en el que fue reemplazado por otro directivo de Alibaba.

Mientras, los medios oficiales mantuvieron durante semanas un total mutismo que coincidió con informaciones sobre supuestas órdenes de Pekín de no dar más cobertura mediática a la investigación antimonopolio abierta recientemente contra el grupo.

Jack Ma se ha convertido en un ejemplo mundial para emprendedores en el ámbito el comercio electrónico

La semana pasada, fuentes conocedoras de la situación habían explicado al sitio de Efe que Ma estaba tratando de mantener un "perfil bajo" y que estaba "bien", al tiempo que calificaron los rumores de que había sido detenido o de que las autoridades le habían prohibido salir del país de "infundados".

Su Historia

Jack Ma nació en 1964 en Hangzhou, la capital y la ciudad más grande de la provincia de Zhejiang, en la República Popular China. Su educación en las estrictas reglas marxistas del régimen comunista chino no le impidió obsesionarse con el inglés desde niño. Para practicarlo acudía todos los días a un hotel, a 70 minutos en bici desde su casa, donde contactaba con turistas para guiarlos gratis por la ciudad. Los extranjeros a los que ayudaba a conocer Hangzhou lo apodaron Jack por resultarles más fácil de pronunciar que su nombre chino.

En un viaje a EE UU descubrió el gran poder que ofrecía ya por aquel entonces internet. Mientras estaba en el país intentó encontrar productos e información sobre China pero no lo logró, lo que le llevó a crear junto a un amigo un sitio web relacionado con su país. En menos de dos horas recibió varios correos de inversores chinos interesados en su proyecto. En abril, junto a un profesor de informática fundó su segunda empresa al abrir la primera oficina para China Pages, una especie de páginas amarillas online que presentaba información en inglés de las empresas del país. Un mes más tarde registró el dominio china­pa­­ges.com en Estados Unidos. Su siguiente paso en el mundo de los negocios fue construir, con ayuda de amigos, sitios web para empresas chinas en el país norteamericano.

En 1998, Ma comenzó a dirigir una empresa de tecnología de la información establecida por el Centro de Comercio Electrónico Internacional de China, un departamento del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica. Pero en 1999, renunció y regresó a Hangzhou para fundar con 18 amigos la plataforma de comercio electrónico Alibaba. Inicialmente lo hicieron con un capital de 50.000 dólares y sin inversores externos. Pero luego recaudaron 20 millones de SoftBank, una corporación de telecomunicaciones e internet japonesa, y otros 5 millones de Goldman Sachs. La idea era poner en contacto a los fabricantes chinos con empresas extranjeras, incorporando un método de compra segura que funcionaba con un sistema de puntuación a los vendedores. Diversos errores le llevaron casi a la bancarrota al explotar la burbuja puntocom.

En 2014, Alibaba salió a la Bolsa de Nueva York por más de 25.000 millones, una cifra que podría superar próximamente una de sus propias empresas. El día 25 de este mes, Ant Group, la filial financiera, anunció su solicitud para salir en doble cotización a la Bolsa de Hong Kong y al STAR de Shanghái. La OPV sería la primera colocación simultánea en los dos mercados. Fuentes cercanas a la operación han asegurado que Ant prevé recaudar más de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) por el 10% del grupo, que estaría valorado por tanto en 200.000 millones de dólares (107.000 millones de euros). El tamaño de la oferta podría incluso alcanzar los 30.000 millones de dólares si las condiciones del mercado lo permiten, lo que la convertiría en la mayor OPV de la historia.

Aunque finalmente no se dio, la oferta pública de acciones de Ant Group podría haber sido una de las más grandes de la historia

Jack Ma y el milagro de Alibaba

En sus inicios Alibaba estaba enfocada solamente al sector B2B. Su propósito era conectar las empresas chinas con empresas del exterior en un marketplace ágil.

Poco a poco se posicionó como un espacio seguro para hacer transacciones gracias a su sistema de puntos y evaluaciones. Atrajo la atención de muchas empresas preocupadas por el largo historial de irregularidades en el ámbito empresarial chino.

Hoy, Alibaba es el grupo de eCommerce más importante del mundo, y supera a otras plataformas más conocidas en Occidente como Amazon. Esto se debe a que, desde su nicho de mercado en China, ha sabido expandirse y ser un referente de primer orden para el comercio global.

Después de Alibaba, Jack Ma empezó a probar con servicios paralelos. Uno de los más conocidos es Alipay (de AliExpress), una alternativa a Paypal para los chinos. Tiene 700 millones de usuarios registrados y es la tercera forma de pago digital más usada en ese país.

A Alipay le siguió Taobao, dirigido a B2C y C2C con el mismo sistema de puntos y calificaciones de Alibaba.

Actualmente Taobao es ya la décima página más visitada en el mundo y la tercera en China. Poco a poco Alibaba Group ha extendido su alcance fuera del ámbito digital con la compra de participaciones mayoritarias en diversos negocios (Groupon, Lazada).

Otros proyectos del grupo que se han llevado a cabo son Aliexpress.com, para público que buscaba productos de bajo coste y reside fuera de China.

Un conglomerado de empresas valorado en más de 231.000 millones de euros. Abarca sectores tan disímiles como los medios de comunicación, telecomunicaciones, logística, análisis de datos, etc. La única empresa que maneja un volumen de mercancía comparable a Alibaba es el gigante norteamericano Walmart.

El crecimiento de Alibaba fue rápido, un "Ábrete Sésamo" de riqueza. En el año 2000 eran 50 personas en la empresa. En 2001 llegaron a 150 y en 2008 eran alrededor de 15.000 trabajadores. Hoy son más de 117.000 personas repartidas por oficinas en todo el mundo.

Hoy el hombre más rico de China, con una fortuna personal de más de 36.000 millones de euros (junio 2017) y es considerado por publicaciones importantes de negocios como la revista Fortune el líder chino más influyente del mundo y el segundo en la lista global.

Jack Ma ha estado siempre un paso por delante de las necesidades del mercado chino, y eso le ha permitido crear un imperio. Es un líder previsor, detallista y que asume su vida como una misión: apoyar el desarrollo de las compañías locales.

En la actualidad, Jack Ma está enfrascado en un proyecto que trasciende Alibaba y es la conservación del medio ambiente en China con el programa Nature Conservancy’s China. Desde 2010, el 0,3 % de los beneficios del grupo se destinan a proyectos de conservación medioambiental. Si pone tanto empeño como en el comercio electrónico, esperamos que en unos 15 años la crisis de ecosistemas naturales que enfrenta el gigante chino dé un giro rotundo.

En septiembre de 2018, Jack Ma anunció su adiós a la empresa que había fundado tras dos décadas dedicado en cuerpo y alma a su crecimiento. El empresario con 35.500 millones de euros de patrimonio dejó su cargo como presidente ejecutivo de la compañía para dedicarse a la enseñanza y a la filantropía, al estilo de Bill Gates. "No es el final de una era, sino el comienzo de otra" comentó el magnate en una entrevista a The New York Times en la que insiste que pasará más tiempo enfocándose en la educación, indicó América Retail.