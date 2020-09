Vendé más en Mercado Libre como los "grandes": conocé la herramienta que usan Frávega, Samsung y Farmacity

La plataforma permite a los usuarios usar bigdata e inteligencia artificial para saber qué productos tendrán más éxito en el marketplace y ajustar stocks

La pandemia cambió por completo la forma en que la gente compra y muchos esperan que la tendencia de las compras online se mantenga más allá de la cuarentena. En el primer semestre, el comercio electrónico facturó más de $314.000 millones, lo que equivale a una suba de 104% interanual.

Las mayores ventas, como era de esperarse, se concretaron cuando el confinamiento fue más estricto: en abril, en apenas un mes, la facturación aumentó 84%. Además, uno de cada 10 argentinos compró por primera vez durante la cuarentena. Así lo concluyó un estudio de Kantar y de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La optimización de quienes ya comercializaban de manera online y la incorporación a ese mundo por parte de quienes nunca habían formado parte del ecommerce cobró una importancia decisiva.

En ese contexto, plataformas como Nubimetrics encontraron una que creció con una fuerza abrumadora: ofrece información de ecommerce para ayudar a Pymes que quieren empezar a vender online o a grandes marcas que buscan ser más rentables.

"La idea es que puedan encontrar nuevas oportunidades en un ambiente como es un marketplace que es muy dinámico, para que puedan entenderlo y para que también puedan tomar decisiones estratégicas a partir de información clave", explica a iProUP Pamela Sheurer, CTO y cofundadora de Nubimetrics.

Historia

La plataforma nació en realidad como una herramienta de información para Pymes cuya modalidad de trabajo consistía en conectarse a los sistemas informáticos que tenían los clientes para hacer un análisis. Para ellos, sin embargo, el proyecto no era escalable porque necesitaban prácticamente una persona para cada cliente.

En 2013, cuando Mercado Libre abrió su plataforma a desarrolladores, Scheurer y su marido se presentaron a la competencia por el fondo de inversión del gigante del ecommerce que tiene más de 7 millones de vendedores en toda Latinoamérica.

"Quedamos seleccionados entre 1.700 proyectos y de hecho fuimos la primera empresa en la que invirtió el fondo de Mercado Libre. Realmente, en no más de 30 días cambió nuestra vida por completo: vinimos de Jujuy a Buenos Aires y reconvertimos todos nuestros productos. Al cabo de un año ya teníamos más de 1.000 clientes en 12 países. No lo podíamos creer", recuerda la emprendedora de la red Endeavor.

Para usar Nubimetrics, el usuario debe registrarse con su mail y conectar su cuenta de Mercado Libre. Así, la plataforma "levanta" los datos de ventas y la procesa, cruza sus métricas y hace un benchmark con el mercado para visualizar los indicadores principales de su negocio.

"Una de las cosas que más nos interesa mostrar es la conversión -cuántas visitas terminan transformándose en ventas-, que es la única forma de compararte y saber si estás vendiendo lo que podrías llegar a vender o si te está quedando plata en la mesa. A partir de eso, damos recomendaciones respecto a qué podrías hacer para potenciar tus ventas", explica.

Otra de las funciones de Nubimetrics está relacionada con el monitoreo de los rivales. "En el mundo offline, si tuvieras un negocio en la calle tu forma de conocer a los competidores sería o googleándolos o saliendo a caminar y ver quién vende lo mismo que vos. En el mundo virtual eso es muchísimo más dinámico y no siempre podés conocer a tu competencia, porque no hay una vidriera en la cual vos puedas saber cuál es toda la oferta que hay", cuenta.

Además, Scheurer remarca que "Nubimetrics lo hace por los vendedores con tecnología y te dice a qué competidores deberías seguir y te recomendamos estrategias, ya sea para complementarte con ellos o bien para saber cuáles son tus fuertes, cosa que no se sea todo mera competencia de quién baja más el precio sino que sea una relación más saludable".

Con la pandemia, el público y el formato de Nubimetrics cambió fuertemente. "Está pasando que muchas Pymes obviamente tuvieron que cerrar sus locales físicos y quieren hacer ese pasaje al ecommerce, pero no entienden la dinámica ni las reglas de juego", revela.

Y completa: "Los ayudamos a hacer esa transición y, hasta que tengan sus primeras ventas, les vamos enseñando, van teniendo información de mercado y del contexto, dónde están las oportunidades, cuáles son los productos que podrían llegar a vender y, sobre todo, cómo pueden nutrir su reputación, que es uno de los pilares del ecommerce".

Quienes sí ya venían realizando ventas virtuales también cambiaron los servicios que requieren de Nubimetrics.

"Nosotros veníamos vendiendo información de investigación de mercado a marcas muy grandes pero hubo otras marcas que decidieron que ahora querían en su nice to have información de mercado, pero pensando de aquí a dos o tres años", afirma la directiva.

Entre esos players se encuentran Frávega, Samsung, Quilmes, HP, Disney, Farmacity, Moura, Goodyear, Logitech, Puma y Black&Decker.

Además, remarca que con la pandemia se "aceleraron todas esas decisiones para ya definir sus estrategias de ecommerce y se transformaron en nuevos clientes", lo que permitió un crecimiento radical de Nubimetrix fue radical.

"En lo que va del año hemos crecido un 68%, mucho más de lo que habíamos esperado crecer en todo el año pasado. Pero sí requirió de que nosotros rápidamente pudiéramos reinventarnos, no solamente nosotros como compañía sino también la oferta de valor para nuestros clientes", asegura la emprendedora.

Según Scheurer, en Mercado Libre se ofertan 300 millones de productos diariamiente, el equivalente a "alrededor de 20 estadios de fútbol", por lo que el vendedor debe "saber qué productos faltan, en qué estantería y cuál es el que está buscando la gente y no puede encontrar".

"Sería virtualmente imposible que lo puedas hacer sin tecnología. Entonces, nosotros nos apoyamos en Big Data e inteligencia artificial para encontrar esos nichos de oportunidad, que son los productos que todo el mundo está buscando y que no puede encontrar porque o no hay oferta o porque la que hay no está buena".

Con esta información, la cofundadora de Nubimetrics asegura que las ventas pueden aumentar "200% o 300% sólo en cuestión de tres meses".

Emprendedores

Scheurer busca también motivar a los emprendedores basada en su propia experiencia. Cuando ella y su marido consiguieron a su primer cliente y renunciaron a sus trabajos para dedicarse de lleno a Nubimetrics se tomaron un mes de vacaciones e hicieron lo que nunca habían hecho: viajar al exterior.

Volvieron relajados y listos para iniciar la nueva aventura, pero cuando esperaban el remis para volver a casa un llamado les dio la peor noticia: el cliente se había bajado.

"Tengo que confesar que perdí un poco la fe, me ganó el miedo, debíamos mucha plata. Pero Andrés, mi marido y socio, me tomó de las manos y me dijo: 'Mirá, hay un solo lugar hacia donde ir y es hacia adelante'", relata.

Para fondearse tomaron una decisión radical: hipotecaron su casa por un monto de u$s70.000. "Ese fue nuestro capital inicial pero supimos administrarlo porque no teníamos que invertir en insumos como una fábrica, digamos que siempre se trató de administrar miseria", recuerda Scheurer entre risas.

"Así, nos dimos cuenta de que había muchas cosas que no habíamos hecho bien, como tener una orden de compra o una carta de intención firmada. Fue un inicio que nos enseñó que por más que tengas un plan perfecto todo puede salir mal, pero que hay que perseverar también y la verdad es que cuando estás en esa condición la necesidad te vuelve altamente creativo y uno se las ingenia para salir hacia adelante", asegura.

Por eso, la directiva asegura que momentos como el actual son vitales para quienes quieran arrancar un negocio, pues "los emprendedores existen porque son los que ven las oportunidades donde nadie más laS ve, independientemente de si estás pasando por una crisis o no".

"Hay muchos que me consultan si largar ahora o esperar a que esto pase. No, la opción no es esperar. Yo creo que hay que equivocarse rápido y barato, hay que hacer ese mínimo producto viable, lanzarlo al mercado y probar. Lo peor que puede pasar, lo peor, es que no te vaya bien, sigas insistiendo o pruebes con otras cosas", afirma.

Pero dispara: "Lo mejor que te puede pasar es que descubras que tenías una oportunidad mucho más grande que la que habías pensado".