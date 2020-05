Cómo será Amazon de acá a 10 años, según la visión de su propio creador, Jeff Bezos

Entre otras cosas, el directivo revela cuál es la pregunta que siempre se hace antes de definir la visión de su empresa para la siguiente década

El CEO de Amazon, Jeff Bezos, dice que es importante hacerse una pregunta antes de establecer sus objetivos para los próximos 10 años: "¿Qué no cambiará?"

Esa fue su respuesta cuando se le preguntó el miércoles durante la reunión anual de accionistas de la compañía sobre la visión de los próximos 10 años de Amazon. Si bien muchas cosas cambiarán en ese tiempo, para establecer un objetivo es importante identificar las grandes ideas que se mantendrán en el tiempo y construir alrededor de las mismas, dijo.

"Puedes construir estrategias en torno a cosas que serán estables en el tiempo", dijo. "En esa visión de 10 años, hay un montón de cosas en Amazon que no van a cambiar".

Uno de ellos, y quizás el más importante, es la fijación de Amazon por los clientes, dijo.

No es la primera vez que Bezos comparte esta idea. El año pasado en la conferencia de robótica re:Mars de Amazon, Bezos dio la misma respuesta cuando se le pidió que pronosticara cómo sería la compañía en 10 años. En ese momento, Bezos dijo que Amazon se centraba en mantener los precios bajos y el envío rápido porque esas son las cosas que la gente seguirá queriendo décadas después.

"Es imposible imaginar que la gente me diga: 'Jeff, me encanta Amazon. Solo deseo que lo entregues un poco más despacio'". O: "Me encanta Amazon. Solo desearía que sus precios fueran un poco más altos", dijo Bezos en ese momento.

En la reunión del miércoles, Bezos también respondió otras preguntas. Dijo que estaba "orgulloso" de la respuesta de Amazon al COVID-19, a pesar de las críticas públicas y las protestas de los empleados por las medidas de seguridad establecidas por la compañía. También dijo que los despidos de varios empleados que hablaron sobre las condiciones de trabajo en Amazon no fueron por sus protestas, sino por violar la política interna.

Jeff Bezos asegura que Amazon se tiene que focalizar en los clientes, no en lo que hace la competencia

La respuesta completa de Bezos

"Bueno, ciertamente en 10 años muchas cosas evolucionarán y la tecnología cambiará. La tecnología de aprendizaje automático, en particular, evolucionará de manera muy significativa en estos años.

Te puede interesar Proptech argentina, con proyección global: conocé a la inmobiliaria digital que cierra operaciones pese al parate

Pero siempre animaría a la gente, cuando piensa en los próximos 10 años, a hacerse la pregunta: ¿Qué no cambiará?

Esa es en realidad la pregunta más importante. Puedes construir estrategias en torno a cosas que serán estables en el tiempo y en Amazon hay muchas cosas que no van a cambiar.

Una de ellas, tal vez la más importante, es que seguiremos obsesionados con el cliente en lugar de con la competencia. Trabajaremos para mantener esa cultura.

Somos pacientes, así que estamos dispuestos a tomarnos tiempo para hacer las cosas.

Estamos dispuestos a fallar. Y esa disposición a fracasar no va a cambiar en 10 años. El tamaño de nuestro fracaso debería continuar aumentando a medida que continuamos haciendo cosas audaces.

Pero el centro de todo eso, lo que impulsa todo eso, es estar obsesionado con el cliente.

Si estás obsesionado con la competencia y eres el líder, es muy fácil perder la motivación. Ya estás por delante; ¿Por qué deberías correr? Si está obsesionado con el cliente, si esa es tu motivación, es muy sostenible.

Incluso como líder, tus clientes siempre están insatisfechos. Siempre quieren algo mejor.

Y es muy motivador. Es decir, ya sabes, seguiremos trabajando para conseguir a las personas adecuadas. Personas a las que les gusta ese enfoque. Personas motivadas por la obsesión con el cliente. Gente a la que le gusta inventar.

Estas son las cosas que no cambiarán en 10 años.

Y estoy muy emocionado por ello", indicó Business Insider.