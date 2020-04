Consultá al doctor, gratis y con video: conocé Osana, la prepaga virtual que liberó su servicio a médicos y usuarios

La compañía ofrece planes "low cost" para los usuarios que no puedan acceder al sistema de salud. Pero abrió su servicio para colaborar ante la pandemia

Desde que el coronavirus llegó a la Argentina, el gobierno nacional comenzó a tomar medidas para combatirlo. Una de ellas, y la más importante, fue el aislamiento social obligatorio que ya lleva más de un mes. Por medio de un decreto limitó, entre otras actividades, la atención médica de pacientes con cirugías programadas y consultas que no fuesen urgentes para avocar el sistema de salud estrictamente a casos de covid-19.

Desde hace un tiempo, incluso antes de que comenzara esta pandemia, las empresas de medicina prepaga comenzaron a ofrecer sistemas de telemedicina como alternativa a las citas médicas tradicionales. Se trata de consultas médicas con profesionales de distintas especialidades por videollamada, siempre que se trate de afecciones de baja complejidad como resfríos, fiebre o algún problema digestivo.

Quienes cuentan con estos servicios hasta el momento son Osde, Omint, Medifé, Sancor Salud, Swiss Medical y Galeno. Osde, por ejemplo, realizó en un año cerca de 20 mil consultas online dentro del área metropolitana. Sin embargo, los planes que ofrecen estas empresas suelen ser muy costosos y no todas las personas tienen acceso a ellos.

Osana Salud es una healthtech que, entre otros servicios, ofrece estas consultas online de guardia. Sus planes son más accesibles que las prepagas tradicionales y, durante la pandemia, abrieron este servicio a la comunidad de forma gratuita.

"Es una empresa que está enfocada en la atención primaria de la salud y nuestro propósito es poder ayudar a las personas en ese sentido", cuenta a iProUP Andrés Lawson, fundador y CEO de Osana Salud.

Y agrega: "Nuestros planes incluyen consultas con un médico de cabecera, dentistas, estudios clínicos, análisis de sangre, servicio de ambulancia para cualquier emergencia, descuento en farmacias y este servicio muy utilizado hoy en día que es el de las videoconsultas".

Los planes de Osana van de los 800 a los 1.500 pesos mensuales. Tiene cobertura en todo el país e incluye todos los servicios mencionados anteriormente.

"Lo que buscamos es hacer accesible la salud para todas aquellas personas que hoy no pueden pagar los precios de una obra social o una empresa de medicina prepaga", dice Lawson.

"En Argentina hay un porcentaje importante de cuentapropistas o que trabajan sin relación de dependencia. Esa gente es la que no logra tener una obra social, entonces nos enfocamos en buscarlos para que puedan tener una manera accesible y económica de acceder a un plan de salud bastante integral", añade.

Más allá de los servicios más comunes, el sistema de videoconsultas resulta ser uno de los más utilizados en tiempos de coronavirus. "Brindamos este servicio las 24 horas, durante los 7 días de la semana y vimos que creció mucho su demanda", destaca el CEO.

El sistema funciona de la siguiente manera: los afiliados ingresan al sitio con su usuario y contraseña y eligen entre tres tipos de consultas. Puede ser con un médico clínico, pediatra o ginecólogo.

Se comunican por videollamada y el profesional hace algunas preguntas para poder elaborar un diagnóstico. Una de las opciones más cómodas de este sistema es el manejo de las recetas, ya que el médico puede emitir una de forma online y, a la hora de comprar el medicamento, el usuario accede a descuentos en farmacias.

"Muchos pacientes que ya venían con un tratamiento en el pasado y se están quedando sin recetas, de esta manera pueden recibirlas sin tener que salir de sus casas", asegura Lawson.

Los principales beneficios de esta prestación son las siguientes:

- Practicidad para el paciente, ya que accede a una consulta médica sin moverse de su casa

- En caso de poder resolver el diagnóstico por esta vía, se evita el traslado y la exposición de los pacientes

- Resolver un diagnóstico rápidamente, ya que las video consultas suelen durar menos que una tradicional

- Emisión y recepción de recetas de forma rápida y fácil

- Beneficios para los médicos, ya que pueden utilizar sus tiempos ociosos para realizar consultas online

- Amplia disponibilidad, las 24 horas de los 7 días de la semana

- Durante la cuarentena, Osana las facilita de forma gratuita para todos aquellos que lo necesiten

Video consultas gratuitas para todo el mundo

En tiempos de pandemia, recurrir a un hospital puede representar un riesgo de contagio. Además,los expertos aconsejan concurrir a una guardia sólo en casos de extrema urgencia.

Por eso, en esta cuarentena los servicios de telemedicina tomaron mayor interés. Desde Osana, facilitaron este servicio de forma gratuita.

"Abrimos nuestras video consultas sin cargo a cualquier persona, esté afiliada o no a Osana, con el objetivo de dar una mano en estos tiempos que corren. Lo único que tiene que hacer el paciente es ingresar a nuestro sitio www.osanasalud.com y de esa manera van a poder acceder todas las veces que quieran", informa Lawson.

Según el directivo, desde que liberaron este servicio sin costo, "la demanda se multiplicó por siete a niveles diarios, Es algo que la gente está usando mucho, especialmente el tema de las recetas".

"Esta decisión la tomamos principalmente porque entendemos que hay mucha gente que quizás ni siquiera puede llegar a pagar nuestros planes de salud y hoy es complicado acceder a un hospital, generar un turno con un médico y no queríamos dejar de ayudar desde nuestro lado para que, sin importar en qué circunstancia esté cada uno, que por lo menos no le falte un apoyo o un diagnóstico por parte de algún profesional médico. Buscamos que todas las personas puedan tener acceso a una consulta", cuenta Lawson.

La recepción de la gente fue muy positiva y los agradecimientos no tardaron en llegar. "Tenemos personas que quizás no podían pagar un médico o que están alejadas de los centros de salud y se les complica trasladarse. Hay mucha gente que vive en zonas rurales, no es siempre una cuestión económica, y principalmente con lo de los medicamentos también, eso la gente lo valora mucho porque quizás tiene una farmacia cerca y lo que les estaba faltando era la receta. Nos reconforta mucho recibir el agradecimiento de las personas y eso refuerza nuestra decisión y las ganas de seguir colaborando desde el lado que nos toca", expresa.

Plataforma gratuita para médicos

Desde Osana no solo tomaron esta iniciativa de liberar su servicio de telemedicina, sino que fueron más allá y crearon una plataforma pensada para aquellos médicos que atienden en consultorios particulares y por estas circunstancias no pueden trabajar.

"Desarrollamos una plataforma llamada Osana VirtualDoc para que los médicos independientes que tienen su propio consultorio puedan gestionar todo el flujo de sus pacientes y realizar videoconsultas a distancia", revela Lawson. "Estamos poniendo a disposición de todos los médicos de la Argentina de forma gratuita una plataforma para que puedan continuar atendiendo", agrega.

El paciente va a poder ingresar al perfil del profesional, ver los horarios de atención, agendar una consulta y el profesional podrá generar recetas vía online y notas para guiar al paciente en su tratamiento.

"Esto también decidimos brindarlo de forma cien por ciento gratuita porque hay muchos médicos que vieron interrumpida su práctica y no pueden realizar consultas o están únicamente atendiendo las máximas urgencias. Lo único que pedimos a cambio es que cada profesional realice 10 consultas por mes sin ningún tipo de cargo para aquellas personas que no tienen obra social o no pueden afrontar el cargo de una consulta", dice el fundador.

Una vez que el paciente agenda un turno en la web del médico, recibirá un mensaje de WhatsApp confirmando el turno y con las instrucciones para realizar la video consulta.

Por parte del profesional, en esta plataforma podrá encontrar herramientas como:

- Un calendario para agendar días y horarios de consultas

- La posibilidad de configurar días y horarios disponibles para consultas

- Un directorio con todos sus pacientes y la ficha personal de cada uno

- La posibilidad de confeccionar recetas electrónicas

- La opción de enviar notas a sus pacientes luego de la consulta

"Esta iniciativa surgió porque me escribieron cuatro o cinco personas con familiares médicos que atendían de forma particular y en estas circunstancias se les dificultaba seguir con su trabajo. Pusimos a trabajar a nuestro equipo de desarrolladores a toda máquina y en dos semanas armamos esta plataforma. Estamos muy contentos de en tan poco tiempo poder brindarles una respuesta y esperemos que esto los ayude con sus prácticas, que ellos puedan seguir desempeñando su tarea y por otro lado que los pacientes y especialmente aquellos de mayor edad, cuando no haga falta una visita física, puedan canalizar todas las consultas de una forma organizada", cierra.