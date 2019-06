Se mete en el AgTech: Bayer lanza en Argentina FieldView, su solución digital agrícola

Esta plataforma permite integrar y analizar los datos que un productor obtiene en la siembra para aplicar fitosanitarios y cosechar

Bayer lanzó la tecnología Climate FieldView en Argentina, una plataforma digital para el agro que ayuda a los productores a integrar y analizar los datos obtenidos de la siembra para aplicar fitosanitarios y cosechar, buscando que se pueda producir más y de forma más eficiente

Juan Farinati, Director de Operaciones de Bayer para el Conosur, explicó que esta plataforma "es un cambio bastante importante que considero va a ser transformacional en la forma de hacer la agricultura en la Argentina. Este es el momento de las soluciones integrales que de manera fácil y eficiente abarquen a todas las herramientas basado en la ciencia de los datos. El objetivo principal para esta campaña es que los productores tengan una buena experiencia y que todos los productores la adopten".

La tecnología fue desarrollada por la subsidiaria de Bayer denominada The Climate Corporation y fue probada por más de 200 productores de toda la Argentina en los últimos dos años.

Según Matías Corradi, líder de Climate Corporation para el Cono Sur, "las evaluaciones han sido extremadamente positivas. Con mapas de campo e informes en tiempo real, los productores sienten que pudieron resolver problemas de manera más eficiente, implementar más pruebas de diferentes variedades y densidades de semillas y analizar fácil y rápidamente los resultados".

Durante la presentación de la plataforma Corradi explicó que la misma es abierta por lo que cualquier servicio puede ser parte de FieldView. Globalmente ya hay 60 plataformas integradas y en Argentina ya hay algunos socios, otros se irán sumando en el corto plazo.

El valor de la tecnología será de u$s 350 anuales con un plan de entrada, para permitir a los productores ingresar al mundo digital. Con el paquete plus, el costo será de u$s 3 por hectárea/año, más el costo de FieldView drive (va inserto en las máquinas) por u$s 199.

Bayer provee de asistencia técnica a través de un equipo de expertos, incluido en el servicio. Corradi señaló que "no queremos que el precio sea una limitante para que los productores ingresen al mundo digital" y asegura que si el productor no ve el valor correspondiente, se comprometen a devolver el dinero invertido.

Farinati aclaró que otra ventaja del sistema es que la herramienta puede trabajar de forma online u offline para que cuando haya conexión los datos se suban a la nube, por lo que la calidad de la conectividad no es tan importante.