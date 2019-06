Slack: cómo funciona la app que quiere destronar al email en las empresas y triunfa en Wall Street

La compañía debutó en Wall Street y ya vale cerca de u$s20.000 millones. Cuáles son las razones que extendieron su uso entre las empresas

Slack, la app de mensajería que compite con los proveedores de correo electrónico, debutó este jueves en la bolsa de Nueva York y su acciones cotizan cerca de los u$s38, por lo que la empresa tiene una capitalización cercana a los u$s19.000 millones.



Se trata de un valuación muy importante para una empresa monoproducto, que brinda –al parecer– algo más que un sistema de mensajería interno para empresas.

"Ofrece un espacio de colaboración organizado por canales donde existe mucha mayor transparencia y accesibilidad; todos los trabajadores ven lo mismo y los nuevos que se incorporen tienen acceso directo a los proyectos en vez de una bandeja de entrada vacía", señala Steward Butterfield, cofundador y director ejecutivo de la compañía.



Slack funciona como un híbrido entre un servicio de mensajería instantánea y un servidor tradicional de correo electrónico.

Te puede interesar ¿Llega Amazon a la Argentina?: el Gobierno asegura que esta provincia norteña recibirá a la firma de Bezos

Una de sus ventajas es la organización de tareas y proyectos a través de dominios tanto públicos como privados. Estos, además, se muestran a través de una interfaz diseñada y teledirigida al entorno empresarial tanto para versión móvil como de escritorio, según explicó Antonio Galindo, usuario de la herramienta y CTO de TechHeroX en España, a BBC.



Las funciones básicas de la app, como la subida de archivos y la comunicación entre trabajadores pueden usarse de forma gratuita, pero otras como el acceso a mensajes anteriores a los últimos 10.000 publicados o las videoconferencias son de pago.



"En ese sentido, Slack garantiza calidad en los servicios premium y, a su vez, esclarece su modelo de negocio", afirma Galindo, quien considera esta última característica elemento clave para inversores.



Para Butterfield, "los servicios de email tradicionales seguirán vigentes, pero dentro de las compañías veremos un gran cambio en los próximos siete años".



No obstante, también existen otras alternativas, a saber:

- Teams, de Microsoft, que ofrece acceso gratuito a todo el historial de mensajes pero permite un número más reducido de usuarios.



- Salesforce, más centrada en la interacción entre cliente y empresa, permite compartir datos, procesos de cobro, listas de productos y manejar operaciones de venta mediante suscripción.



- Trello es un administrador de tareas intuitivo y que permite que el equipo de trabajo esté al corriente del progreso de los proyectos. Aunque, eso sí, intercambiar mensajes dentro de la compañía no es su prestación más destacada.



- Google ofrece este tipo de prestaciones en distintas aplicaciones, con lo cual, a la hora de organizar, los usuarios tendrán que estar al tanto de múltiples herramientas en vez de una, según señala BBC.



La empresa de servicios financieros HSBC y el fabricante de automóviles Ford figuran entre las grandes corporaciones que usan los servicios de Slack, la cual cuenta con alrededor de 100.000 clientes que pagan por sus servicios premium.



Aunque de momento la compañía no destaca por sus beneficios, la salida a bolsa se ofrece como una oportunidad para hacerse más visible. Ese es el "gran reto de la compañía", según Butterfield, que tendrá que "trabajar duro para explicar su funcionamiento a todos aquellos que no la han usado".



Slack nació con el nombre de Tiny Speck, un desarrollador de videojuegos cuyo máximo exponente, Glitch, no triunfó como se esperaba y cerró en 2012, un año después de su lanzamiento.



Sin embargo, Butterfield fue más afortunado en su otro proyecto estrella. Es el cofundador también de Ludicorp, desarrollador de a plataforma de fotografía y videos Flickr.