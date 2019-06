3D y realidad aumentada: la apuesta de Google en publicidad más inmersiva

Apostando a contenidos visuales más atractivos para los usuarios Google lanza nuevos formatos de publicidad para aumentar la tasa de interacción

Google presentó recientemente las novedades que se vienen en Lens y Search, que tienen a la realidad aumentada como protagonista. Ahora quiere llevar esta experiencia a la publicidad para que los anunciantes puedan anunciar sus productos en 3D.

Gracias a los avisos en 3D los usuarios podrán ver desde cualquier ángulo y posición los artículos que deseen comprar. El formato de visualización inmersiva se llama Swirl y permitirá ver los anuncios de Google en móvil en forma tridimensional, acercando, alejando y rotar cada producto, a la vez de poder reproducir una animación del mismo.

Google también presentó su nuevo editor en Poly, la plataforma 3D que proporciona más control al editar los objetos en tres dimensiones, pudiendo cambiar la animación, personalizar los fondos y obtener reflexiones realistas. Esta innovación llega unos meses luego de que Facebook anuncie el lanzamiento del formato gITF 2.0 que permiten añadir texturas e iluminación a objetos para obtener representaciones muy realistas de los mismos. Un ejemplo de estos avisos es el de Lego que mostró un modelo de un loro hecho con sus piezas, el cual se puede rotar y ver desde cualquier ángulo.

Este tipo de interacciones podrían logran convencer a muchos usuarios que requieren probar un producto antes de comprarlo, especialmente en cosmética y moda. En relación a esto Google presentó AR Beauty Try-On, una herramienta de RA que permitirá a los usuarios probarse de forma virtual maquillajes siguiendo los consejos de diversos influencers. Según el gigante estas herramientas estarán disponibles durante el verano del hemisferio norte.