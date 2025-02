Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y uno de los primeros inversores en OpenAI, hecho un llamado a la cautela en el uso y masividad de la inteligencia artificial (IA).

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Hoffman describió la IA como el núcleo de una "revolución industrial cognitiva", pero advirtió que este avance no será sencillo y que "habrá partes dolorosas en el proceso".

LinkedIn: Reid Hoffman comparó el boom de la IA con la revolución industrial

El empresario, quien también es autor del libro 'Superagency: What Could Possibly Go Right With Our AI Future', insiste en que la clave para navegar este momento de transición radica en la acción colectiva y la participación masiva.

Hoffman destacó que la tecnología avanza a pasos agigantados, algo que lleva a generar grados iguales de entusiasmo y temor para el futuro.

"Nos encontramos constantemente con una combinación de escepticismo y, hasta cierto punto, exageración. Algunos dicen que la IA resolverá el cambio climático en tres años, mientras otros piensan que los robots asesinos vendrán a por nosotros. Ninguno de estos escenarios es realista", sostuvo el cofundador de la plataforma de empleos insignia.

En esta línea, comparó el impacto de la IA con la propia Revolución Industrial. Al respecto, sostuvo que, al igual que en ese período histórico que atravesó el siglo XIX, habrá dificultades y períodos de transición.

Empleo humano vs IA: el pronóstico del fundador de LinkedIn

El autor reconoció que muchos temen el reemplazo de empleos humanos por la automatización: "Habrá trabajos que serán reemplazados por 'humanos más IA' y otros simplemente por IA".

Sin embargo, insistió en que el impacto no será solo negativo y destacó que los países que abrazaron la industrialización experimentaron un "florecimiento social".

"El crecimiento de las clases medias y la riqueza en la sociedad fue una consecuencia directa de la Revolución Industrial, y creo que lo mismo sucederá con esta revolución", precisó Hoffman.

Además, subrayó la importancia de adoptar un enfoque proactivo y colaborativo para capitalizar el potencial disruptivo de la IA: "Solo podemos conseguir un futuro realmente positivo si nos dirigimos hacia él y no si tratamos de evitar los futuros que no nos gustan".

En este sentido, destacó la necesidad de una regulación adecuada y de un uso ético de la tecnología para asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa.

Hoffman, con pasado previo en Apple, cofundó LinkedIn en diciembre de 2002 junto con dos antiguos colegas de SocialNet y uno de Fujitsu. La plataforma se lanzó oficialmente el 5 de mayo de 2003 como fue una de las primeras redes sociales orientadas a los negocios, diseñada para ayudar a los profesionales a establecer contactos, buscar empleo y compartir conocimientos.

LinkedIn sumó inteligencia artificial en su plataforma durante varios años para mejorar la experiencia de sus usuarios y optimizar sus servicios. La integración de IA en la red social comenzó a tomar forma en 2016, cuando la empresa empezó a usar algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la eficiencia de las recomendaciones de empleo y las conexiones sugeridas.