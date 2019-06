Así es QubitTV, el Netflix argentino que pelea contra las modas

Cuesta u$s5 al mes y ofrece un catálogo de clásico y festivalero para competir con los gigantes de la industria del streaming y las series modernas

Todavía hay lugares que buscan competir contra el monopolio de facto que estableció Netflix en nuestro país y el mundo. La falta de clásicos de la historia del cine en la gran N le dio la posibilidad a la plataforma argentina QubitTV la oportunidad que de apuntar a un nicho que busca entretenerse con otras cosas.

Gracias a su diferenciación de cine curado por expertos con 1500 películas disponibles, QubitTV logró que 12.000 usuarios de Argentina y Uruguay, sus principales mercados hasta el momento, sean fieles a la plataforma. "La gente está haciendo zapping en Netflix y lo que nosotros proponemos es un complemento a ese catálogo desde donde nos toca: el nuestro es un laburo de hormiga", reconoce Nicolás Jordan, CEO de la firma al sitio Forbes.

El costo de suscripción de la plataforma es de 5 dólares, agrega 10 películas nuevas por semana y busca llegar a los 60.000 usuarios a fin de este 2019. Según Jordan "los futuros mercados serán México y Colombia y las claves serán poseer derechos para el contenido y encontrar los medios de pago" y afirma que el promedio de horas de contenido que ve el suscriptor de la plataforma es de 10 horas al mes, "creo que es bastante alto" afirma.

En 2006 Jordan y sus socios desarrollaron un negocio que "tenía que ver con los 0800, los SMS y todo eso", recuerda. Luego se fue complejizando y transformando hasta que en 2011 dos emprendedores llegaron con la idea de una plataforma online de películas para ofrecer a las telcos de las provincias argentinas. Jordan quería venderla a las telefónicas, por lo que trabajaron en conjunto con Telecom y Telefónica hasta 2018, ya que según el CEO "acabado ese negocio, decidimos cambiarlo hacia el B2C".

El cambio ocasionó que QubitTV cubra un 35% de sus costos aunque Jordan reconoce que "todavía no estamos en punto de equilibrio pero planeamos encontrarlo para fin de año. Ya sabíamos que esto iba a pasar, era parte del plan". Luego de hacerse con el 80% de las acciones de la compañía y luego de 7 años de ser socio, la plataforma pasó del modelo B2B al B2C para depender de los usuarios. Este año se espera que cierre con una facturación de US$ 1.3 millones y planean cosechar unos US$ 3 millones para el próximo año.

Con respecto a competir con Netflix, Jordan afirma que QubitTV es "la segunda aplicación con más pisadas en más dispositivos. Estamos en 26 apps en simultáneo. Buscamos ser un complemento de Netflix: tenemos 100 contratos entre independientes y mainstream. Es un trabajo diferente el que estamos haciendo. Tenemos acuerdos con los principales festivales de cine del país para exhibir parte de su material, como el BAFICI, el French Film Festival, el Festival de Cine Alemán y otros. Apuntamos a un sector cultural más amplio, queremos atacar a un 10% de los usuarios de Netflix y a los que no tienen".

El contenido más consumido suele ser el de las producciones independientes y de los directores clásicos como Spielberg, Hitchcock y Tarantino. Con respecto a la posibilidad de producir contenido propio Jordan afirma que "es una de las ideas que tenemos para el año que viene. Queremos desarrollar documentales y series de ficción diferentes. No serán súper producciones, pero queremos tener algo original para nuestro público."