Microsoft y BlackRock se han asociado con un grupo de empresas para reunir hasta 100.000 millones de dólares en un esfuerzo significativo por desarrollar centros de datos especializados en inteligencia artificial.

Este proyecto ambicioso también incluye la construcción de la infraestructura energética necesaria para alimentar estos centros, lo que permitirá un avance notable en el campo tecnológico de la inteligencia artificial.

Alianza para impulsar la inteligencia artificial

Las empresas se han unido al Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP), una colaboración que fue anunciada en un comunicado de prensa reciente.

Entre los participantes se encuentran Global Infrastructure Partners (GIP), un inversionista en infraestructura que está siendo adquirido por BlackRock, y MGX, una firma tecnológica de los Emiratos Árabes Unidos.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirmó que la iniciativa reúne a líderes de los sectores financiero e industrial para construir una infraestructura sostenible para el futuro.

Esta colaboración busca inicialmente recaudar 30.000 millones de dólares en capital, con la ambición de alcanzar un total de 100.000 millones de dólares, incluyendo financiamiento a través de deuda.

Desafíos en la infraestructura de datos y GPU

Las grandes compañías tecnológicas han intensificado sus esfuerzos en la construcción de centros de datos que están equipados con unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia.

Estas GPUs son fundamentales para ejecutar modelos de generación avanzada de contenido, como aquellos que alimentan el popular chatbot ChatGPT de OpenAI.

Sin embargo, el elevado consumo energético asociado a estas GPUs ha provocado un cuello de botella en el establecimiento de nuevas instalaciones, lo que dificulta satisfacer la creciente demanda del mercado.

La reciente inversión de Microsoft se suma a los significativos gastos de capital necesarios para apoyar la expansión de su infraestructura en la nube pública Azure, la cual ofrece servicios a OpenAI y otros clientes en el ámbito de la inteligencia artificial.

En julio, Microsoft reportó que su gasto de capital durante el cuarto trimestre fiscal ascendió a impresionantes 19.000 millones de dólares, incluyendo los activos adquiridos mediante arrendamientos financieros.

Microsoft lanzó una nueva actualización de Word con IA de Copilot

Microsoft añadió una nueva función que genera resúmenes automáticos en los documentos de Word usando la IA de Copilot.

El resumen se activará cada vez que se abra un archivo y se obtendrán los puntos esenciales del texto.

El mismo se mostrará comprimido en un recuadro entre la primera hoja y la cinta de opciones. Los usuarios deberán presionar el botón de "ver más" para ampliar el texto sintetizado con IA.

La nueva función estará disponible para las versiones de Word en Windows, Mac y web. Todos los que posean suscripción en Copilot podrán sintetizar la información más importante a partir de la actualización.

El nuevo resumen automático que sintetiza la información

Stéphanie Visser, la directora de producto del equipo de Word mencionó que la compañía busca mejorar la eficiencia a la hora de procesar información.

"Microsoft Copilot puede ayudar a aliviar la situación proporcionando un resumen automático en la parte superior de los documentos de Word", indicó Visser.

Según Microsoft, la IA es capaz de sintetizar documentos de hasta 80.000 palabras.

Es importante que los resúmenes automáticos de Word no se actualicen en tiempo real ya que la herramienta no hará ningún cambio hasta que no se presione la tecla de "Buscar nuevo resumen".

El resumen automático se ofrece como una alternativa para optimizar el tiempo de lectura de los documentos largos.

Microsoft indicó que el resumen automático se desplegará de forma gradual en las versiones recientes de Word para la web y escritorio.