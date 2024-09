La digitalización y la virtualidad trajeron consigo un "boom" en la demanda de cursos y carreras, buscados por miles de profesionales interesados en formarse enáreas que pagan los mejores salarios de la región.

Con un auge de roles ligados a las nuevas tecnologías de la información (IT), ya no son únicamente las plataformas de e-learning las que brindan estas especializaciones; ahora también lo hacen las grandes empresas.

Una de las tantas es Aleph Group Inc., el unicornio argentino especializado en marketing digital, el cual anunció el lanzamiento de una nueva certificación en uno de los temas del momento: Marketing Digital e Inteligencia Artificial, que será brindada en su plataforma educativa, Digital Ad Expert.

La plataforma cuenta con 33 cursos de Marketing digital y está disponible en español, inglés, francés y árabe. La inscripción para esta nueva capacitación ya está abierta, y el comienzo de clases será el 2 de octubre, con un cupo limitado de 300 alumnos latinoamericanos, a través de clases en vivo y en español.

Quienes se inscriban durante esta etapa de lanzamiento, podrán acceder a becas de 70% si se registran con un acompañante y financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés, entre otros beneficios.

La capacitación es un programa virtual que llega a América Latina para suplir la demanda de habilidades y conocimientos digitales en la región con respecto a estos temas.

Según un informe realizado por NTT Data y MIT Technology Review a inicios de año, un 67% de las firmas regionales aumentó su inversión en marketing digital. El reporte mostró que, aunque cada vez son cada vez más las que buscan incorporar herramientas de IA en áreas de marketing, la poca capacitación los frena: solo 14% invierte la formación de empleados en el área.

El fenómeno pisa fuerte a nivel global: 66% de los líderes no contrataría a un empleado sin habilidades de inteligencia artificial, según un estudio de LinkedIn y Microsoft.

"Escuchamos la necesidad de muchos que buscan capacitarse y no encuentran una selección actualizada de las mejores herramientas o enfrentan barreras a la hora de llevarlas a la práctica. Estamos orgullosos de presentar una solución diseñada para emprendedores, ejecutivos y cualquiera que necesite aprovechar la irrupción de la IA", destacó Francisco Anello, VP de Educación en Aleph.

"Aleph es la primera empresa global que ofrece una capacitación de este tipo, con profesores experimentados, un abordaje práctico y un método de aprendizaje ágil para quienes necesitan mantenerse competitivos en un mercado que brinda grandes oportunidades en un entorno desafiante", añadió.

El programa consta de 17 clases sincrónicas (dos meses de duración), con distintas herramientas de acompañamiento que le permite a los estudiantes adaptar el aprendizaje a sus necesidades como:

Sesiones en vivo

Soporte vía WhatsApp

Acceso a material grabado

Con una metodología basada en los ejercicios prácticos, el programa adicionalmente ofrece masterclasses con expertos reconocidos, integrando teoría y práctica. A su vez, como parte de la propuesta de contenidos, se compone de los siguientes tópicos:

Inteligencia artificial

Relevancia digital

Identificación de públicos objetivos

Investigación de mercado

Creación de contenido (imagen, video, textos y su consecuente optimización)

Posicionamiento online (SEO & SEM)

Tendencias en publicidad online

Ante la consulta de iProUP sobre los requisitos para postularse a la capacitación, Anello responde: "Los únicos requisitos para participar son contar con un dispositivo con acceso a internet, tener ganas de aprender y estar abierto a explorar nuevas herramientas digitales que están redefiniendo la industria".

Y añade que "no es necesario tener experiencia previa en el sector, lo que hace de esta una excelente oportunidad para quienes están comenzando y para aquellos que desean fortalecer su conocimiento en IA y aprender a aplicarla efectivamente en su día a día".

Te capacitan en marketing digital y te consiguen empleo: la propuesta de Aleph con su plataforma e-learning

Originada en 2005, Aleph, con presencia en 138 países, se encarga de conectar a miles de anunciantes con millones de consumidores y ayuda a los anunciantes a interactuar con los consumidores en más de 45 de las principales plataformas digitales del mundo, como Amazon, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Spotify, TikTok, Twitch o Uber, entre otros.

Una de sus apuestas más fuertes en el último tiempo fue el lanzamiento de Digital Ad Expert, plataforma educativa que brinda educación especializada en Marketing digital, la cual busca ampliar el acceso al ecosistema.

"La industria está cambiando a una velocidad nunca vista y quienes no se actualicen posiblemente queden atrás. Los cursos cortos esporádicos o las propuestas de instituciones que no conocen el mercado no son suficientes ante la aceleración que estamos viviendo", sostiene Anello.

"En Aleph trabajamos con las plataformas y anunciantes más importantes del mundo y pusimos nuestros expertos a disposición para crear una propuesta a la altura del cambio que estamos viviendo. Nos propusimos colaborar para que las personas puedan incorporar las habilidades necesarias para tener éxito en la industria y este es un paso concreto en ese camino", prosigue.

La compañía cuenta con un programa llamado Professional Development & Employability que capacita a los egresados con herramientas para posibilitarles acceder a empleos formales, lanzarse como freelancers, y hasta emprender. Se dictan workshops, sesiones de coaching y se abren grupos en LinkedIn para ayudar conectar con profesionales de diversas áreas.

"Según su experiencia y habilidades previas, los egresados podrán desempeñarse en roles como analistas de marketing, asistentes de marketing digital, ejecutivos de cuentas, coordinadores de contenidos o especialistas en redes sociales, entre otros", revela Anello.

Las inscripciones están disponibles en la plataforma Digital Ad Expert, que cuenta con el apoyo de la Global Skills Academy de UNESCO e incluye información sobre los otros cursos que ofrece la compañía y las últimas novedades de la industria digital.

Al finalizar el curso, los alumnos recibirán un certificado de Aleph y pueden potenciar su camino emprendedor mediante herramientas concretas o fortalecer su red profesional al conectarse con agencias que buscan talento, con algunas de las iniciativas mencionadas.