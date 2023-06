Comoditización del marketing digital: ¿una verdadera necesidad para las marcas?

Juan Campos, socio fundador de JC MKT, analiza por qué es clave para las firmas invertir en estrategias digitales personalizadas antes de estar online

El marketing digital ya no es una opción. No importa el tamaño de la empresa, tarde o temprano todas se suben a la ola.

Es simple: el número de usuarios de internet no para de crecer y trepa a 5.160 millones según difundió el medio de comunicación especializado Marketing4eCommerce.

Luego del impulso obtenido durante la pandemia, los hábitos de consumo de Internet siguen afianzándose y alcanzan al 65% de la población mundial.

Ante esta realidad digital, a las marcas no les queda alternativa: hoy es mandatario estar online. Claro que no de cualquier manera. No se trata de estar por estar. La clave es invertir en estrategias online.

Con un plan dinámico y personalizado de la mano de una agencia que se ponga la camiseta del cliente.

Mar de Marketing

Este año, el número de internautas se incrementó en casi 100 millones de personas. Los usuarios en dispositivos móviles muestran una suba del 3,2% interanual, lo que significa un incremento de 168 millones de personas en los últimos 12 meses según Digital Report 2023.

La última edición del estudio anual no deja dudas: los usuarios están en el entorno digital, donde pasan muchas horas y, por lo tanto el online marketing es la herramienta para acercarse a ellos.

Además, por el retorno de inversión que puede aportar, es de las acciones más rentables porque logras captar fácilmente a tus usuarios.

Ante este panorama, se da una masificación de proveedores que quieren acaparar el boom de la demanda de marketing digital, pero que muchas veces terminan ofreciendo contenido estandarizado sin estrategia, solo porque hay que cumplir con la grilla y publicar.

El principal problema que encuentran las marcas hoy a la hora de contratar una agencia de marketing digital es poder generar una estrategia equilibrada según sus objetivos de ventas y branding.

Así es como se generó una pseudo comoditización de los servicios de marketing digital debido a la necesidad de generar contenido constantemente para cumplir con la programación.

Se trata de una pérdida de entendimiento de las verdaderas necesidades de las marcas. El resultado es que faltan agencias de marketing que entiendan al cliente.

El mercado está atravesando por un momento muy competitivo donde conviven jugadores de distinta jerarquía y a los clientes les cuesta comparar peras con peras, ya que coexisten servicios freelance, agencias chicas, medianas y grandes.

Y brinda una solución para que las marcas no se pierdan en el mar de marketing digital. Por eso, como agencia es importante focalizarse en entender a los clientes para poder customizar el servicio a la medida de sus necesidades, en constante búsqueda de innovación no solo en tendencias de redes sociales sino también en tecnología de gestión.

El cliente al cuadrado

Y la personalización continúa. El primer paso, entonces, es centrarse en la marca, y luego, dejar de pensar en ella como empresa para poder concentrarse en el usuario de nuestros productos y servicios.

En suma, tanto la agencia como la marca deben parar de mirarse el ombligo para pensar qué le podemos ofrecer al cliente final, qué información desea, qué contenidos busca, qué le podemos aportar, cuáles herramientas le serán útiles, en qué canales.

Si nos ponemos en los zapatos del usuario, todo se cristaliza: pensar en sus necesidades, preocupaciones, intereses. En definitiva, estar del lado del usuario y, a partir de ahí, acompañarlo en el proceso de compra.

Una buena estrategia de marketing digital tiene en cuenta el momento del customer journey en el que se encuentra el usuario y cómo aportarle valor: cuando solo quiera informarse, le ofreceremos los datos que necesite para guiarlo hacia la conversión; en cambio, si quiere comprar responderemos con un mensaje más persuasivo que concrete la venta.

Hay que tener en cuenta que la saturación no solo existe en la comunicación digital, también en la oferta de productos y servicios sin diferenciación.

Uno puede encontrar lo mismo en cientos de tiendas virtuales o marketplaces, ya sean pequeños, medianos o globales.

Esta situación causa que, para poder diferenciarnos, haya que poner muchos más esfuerzos en desarrollar un experiencia digital que impacte y algo distinto en términos de propuesta de contenido. También mejores resultados de performance, porque la data nos ayuda a crear experiencias únicas.

A su vez hay que considerar que todo cambia a la velocidad de la luz, de allí la importancia de armar un plan dinámico que permita desarrollar una comunicación uno a uno y en tiempo real con tu consumidor. El cliente exige cada vez más inmediatez y personalización: nos toca conocer mejor que nunca a nuestro buyer persona.

3 recursos para marcar la diferencia

El último año ha traído grandes transformaciones en marketing digital. No solo el algoritmo muta, los hábitos digitales también. Te compartimos 3 consejos para actualizar tu estrategia digital y marcar la diferencia.

El video marketing se impone

Según diversos estudios del sector, el video representará el 82% de todo el tráfico online. Los vídeos tienen 53 veces más probabilidades de posicionarse en los primeros resultados en las SERP que otras técnicas de SEO. De hecho, el 93% de los directores de marketing asegura que el vídeo es actualmente una parte fundamental de su estrategia de contenido. Demostraciones de productos, seminarios web, eventos en vivo: el cielo es el límite para mantener tu contenido actualizado y alineado con lo que buscan los consumidores. Tip: prestale suma atención al hit del video en vivo.

Conversational marketing

El consumidor busca fervientemente el autoservicio. Prefiere huir de los intercambios innecesarios y resolver todo con el menor contacto posible. Lo que va es la no intrusión en las experiencias de marca. Así llegamos al furor de los chatbots y live chats en plataformas de e-commerce: el conversational marketing aporta información, guía y seguridad al internauta.

El metaverso es el futuro

Bienvenidos a esta nueva realidad virtual que terminará imponiéndose. Interactuar con otros usuarios en red a través de un avatar en un mundo paralelo e inmersivo. Como sucedió con las redes sociales: hay que anticiparse para estudiar de qué manera podrás usarlo en favor de tu marca y tus productos. Es el territorio más virgen, pero ya sabemos que el triunfo es del que llega primero. Aprendamos de Gucci, que es capaz de crear un metaverso en Roblox y vender carteras por 3.000€ o más.

*Por Juan Campos socio fundador de JC MKT