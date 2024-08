Mercedes Benz, anunció el lanzamiento de su nuevo modelo de auto eléctrico (VE) en la Argentina.

Si bien, en el país el mercado de los autos eléctricos recién da sus primeros pasos, las automotrices buscan adaptar sus productos a modelos más sustentables.

Jorge Lucini, el gerente de Ventas y Marketing de autos de Mercedes-Benz, hizo oficial el anuncio de nuevo auto VE durante un evento realizado por la compañía.

"A nivel mundial, Mercedes Benz ya está desarrollando todos sus productos en las plataformas eléctricas", indicó Lucini.

Además, confirmó que la compañía proyecta tener dentro de pocos años el 50% de los vehículos de forma eléctrica.

Nuevo modelo de autos VE en Argentina

Lucini anunció que, por infraestructura y desarrollo, el proceso de producción de autos VE será lento en la Argentina.

En la reunión Lucini contó cuál es el proceso en el que se encuentra la empresa para el proyecto de electrificación de vehículos

En 2023, se presentó en el mercado argentino el modelo EQA, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca alemana que posee una autonomía de 400 kilómetros.

De cara a fines de año "vamos a presentar otro producto 100% eléctrico que es una EQE SUV de gama alta", anunció Lucini.

El nuevo modelo está pensado para un público puntual que busca la mejor gama de auto VE que esté mejor equipada.

La compañía precisó que la electrificación permite un ahorro sustentable con mayor potencia en sus motores.

"Que los autos eléctricos no hagan ruido no quiere decir que no tengan un motor potente. Todo lo contrario", aclaró.

En la Argentina, el mercado de los autos eléctricos aún es chico y persisten los prejuicios y miedos hacia ellos. La forma de superar esta barrera es mediante la prueba del producto.