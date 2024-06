Una app basada en inteligencia artificial (IA) quedó en el centro de la polémica al ofrecer un servicio de asistencia para la salud emocional, que algunos entienden podría reemplazar la tarea de los psicólogos. Se trata de CUX, un emprendimiento hecho realidad por la influencer Connie Ansaldi.

La herramienta ofrece apoyo emocional mediante IA, sin intervención humana, y su público objetivo principal son empresas y entidades gubernamentales. El municipio bonaerense de Trenque Lauquen decidió implementarla para sus residentes y desató un intenso debate.

Cómo funciona CUX, la polémica app de Connie Ansaldi

Desde el punto de vista técnico, CUX no es una inteligencia artificial autónoma: opera mediante un modelo similar a ChatGPT. En otras palabras, actúa como intermediario entre el cliente y una base de texto generada por este modelo, uno de los más económicos disponibles y que se comercializa por cantidad de palabras.

Karina Carreño, Presidenta del Colegio de Psicólogos de Trenque Lauquen, muestra en una nota de Telenoche su repudio a la aplicación: "Se violan las leyes que amparan el secreto profesional, los datos de la persona, la complejidad que uno encuentra en la clínica, trabajando con personas con padecimiento y dolor".

Frente a la polémica desatada, Connie Ansaldi explica a iProUP que "CUX no tiene secreto profesional porque no es un psicólogo ni un médico. Está clarísimo en la página y en los términos y condiciones".

Para la fundadora, "se enojan porque tienen miedo. La realidad es que en CUX justamente hay psicólogos detrás haciendo los protocolos que alimentan la IA, así como un ensayo clínico hecho por la PhD Carolina Klos que valida su eficiencia".

Según Ansaldi, la app no tiene secreto profesional porque es no es un psicólogo

En cuanto al funcionamiento de CUX, lo que se conoce hasta ahora es que los usuarios que descargan la aplicación en sus dispositivos móviles o acceden desde una computadora tienen derecho a 10 conversaciones gratuitas, según la publicidad que promociona el servicio. Posteriormente, se requiere una suscripción mensual de $3.500, con algunas ofertas promocionales más económicas.

Ansaldi señala a iProUP que muchos de los cuestionamientos a la propuesta no se informaron: "Los psicólogos que hablaron ni siquiera se molestaron en entender qué hacemos. Pero es lógico, va a ser la próxima pandemia y parte del problema es justamente que la gente no tiene acceso a nada. El 85% de las personas no se anima a hablar con otro o no lo puede pagar".

La disponibilidad de CUX es 24 horas, los siete días de la semana. La aplicación asegura basarse en evidencia. A través de su cuenta de Instagram, ofrece consejos de autoayuda a diario, reforzando su lema principal: "Felicidad como servicio".

"La app de Connie Ansaldi recomienda los beneficios de consumir Clonazepam. A ver si con este ejemplo se entiende cuál es el problema y por qué cualquier solución de salud necesita de homologación y una primera discusión y prueba de la comunidad científica y médica", afirma a iProUP Maximiliano Firtman, programador y divulgador tecnológico.

Para el especialista, CUX "demuestra que no tiene controles de seguridad y que podría decir cualquier cosa, sin auditoria ni control de nada, y no nos enteramos. Demuestra por qué no se puede llamar salud".

Críticas a CUX, la app de Connie Ansaldi

Una de las misiones que promueven desde CUX es "ofrecer un espacio de contención y apoyo emocional para ayudar a las personas a encontrar su bienestar. Creemos que sin Salud Emocional no hay salud y con herramientas simples y accesibles, podemos transformar millones de vidas".

Los psicólogos aseguran que la IA no puede reemplazar la empatía que caracteriza a la profesión

"Hay una dimensión ética que no está siendo atendida respecto de que a una persona se le responda desde un algoritmo", señala a iProUP Jorge Catelli, Psicoanalista miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina (MN 19868).

Para el profesional, "la tecnología no tiene empatía, no puede ponerse en el lugar del otro. La interpretación de la IA es precaria. Es muy grave y repito, ahí donde se produce la subjetividad, la tecnología no tiene nada para decir".

"Creo que la relación médico-paciente es algo imposible de reemplazar. No obstante, me parece que hay un contexto propicio para este tipo de propuestas y también es cierto que no todos pueden acceder a un tratamiento de salud mental", comenta a iProUP otra profesional del rubro que prefiere no identificarse.

En la web de la aplicación se puede acceder a la información que brinda. Además de hablar con CUX, en la web aparece una lista de profesionales con los que puede conectarse el usuario si así lo desea.

Además de Ansaldi, las mentes detrás de la empresa son Santiago Loose, COO, y Kevin Rosenberg, CTO, y completan la formación Pata Liberati y Silvina Zecler, Chief Psychologist Officers, y un equipo de inversores ángeles.

Ansaldi aclara a iProUP que no trabajan con gobiernos: "Fue solo un piloto y ni siquiera ganamos dinero. Cubrimos costos operativos de equipo y de tecnología. El contrato fue de $1.900.000 por 3 meses para que lo usen todos los habitantes".

La expanelista de Intrusos cierra su conversación con iProUP: "Lo de Trenque Lauquen es Insólito, injusto y lleno de miedo. Pero bueno, así funciona Argentina. Los que hacemos algo distinto la ligamos".

CUX cerró recientemente una ronda de u$s450.000. Con eso pudieron desarrollar la plataforma, contratar equipo y sumar aliados estratégicos como, por ejemplo, Tanoira Cassagne, estudio de abogados, y la agencia creativa Que Cálido.