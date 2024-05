El creciente avance tecnológico y las múltiples aplicaciones digitales móviles posibilitan realizar compras de forma sencilla, rápida y segura a distancia y sin costos adicionales. En este sentido, surge la Tecnología Contactless, una nueva forma de pagar que revoluciona al mercado.

Contactless es una modalidad de cobro que permite hacer compras "sin contacto" con tarjetas de débito o de crédito en comercios donde al momento de realizar la compra únicamente se acerca la tarjeta a la terminal punto de venta (TPV) o datáfono.

Es decir, con esta modalidad no es necesario introducir la tarjeta ni deslizar su banda magnética por el posnet, sino que la transacción se realiza por proximidad.

Estas transacciones "sin contacto" son posibles por la Identificación por Radiofrecuencia (RFID) y la tecnología NFC, en inglés Near Field Communications (NFC), que en español quiere decir comunicación de campo cercano.

Estas tecnologías transmiten datos instantáneamente y de manera remota desde la cuenta bancaria, la tarjeta contactless o la aplicación móvil a la terminal de pago.

Pagos contacless: cuáles son sus beneficios

La tecnología contactless, a diferencia del chip y la banda magnética, ofrece a las tarjetas una mayor seguridad contra la clonación de plásticos. Pero también en aplicaciones para celulares gracias a la "tokenización" de los datos de estas credenciales.

Muchas personas deciden pagar con "contactless"

Humberto Panighini, Head de Medios de Pago de Santander Argentina, expresó a iProUP que esto cumple un "rol fundamental en los pagos NFC", ya que "mejora la seguridad al reemplazar los datos sensibles de las tarjetas por tokens".

Frente a una intercepción o vulneración de la información sensible concerniente a plásticos (como número, CVV o fecha de vencimiento), estas no pueden ser reutilizadas o desencriptadas en su versión digital, lo que evita cualquier uso no autorizado.

"Por otra parte, permite al cliente final administrar remotamente sus credenciales en múltiples billeteras y dispositivos. Por ejemplo, en caso de pérdida del dispositivo, las puede desvincular", destacó el responsable de Santander.

Martín Malievac, director de Investigación y Desarrollo de Napse, aseguró a iProUP que los pagos NFC ofrecen mayor "conveniencia" al permitir "transacciones rápidas y simples que agilizan el proceso de compra. Su velocidad supera a los métodos tradicionales, eliminando la necesidad de insertar o deslizar tarjetas o ingresar un PIN".

Según el ejecutivo, si bien son más seguros los pagos NFC, "persisten riesgos potenciales como la suplantación de identidad, a través de la cual los delincuentes interceptan señales y atacan sistemas vulnerables para acceder a datos confidenciales".