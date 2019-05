Alianza tecnológica: los asistentes de voz funcionarán en complemento con realidad aumentada

Se espera que los avatares virtuales ayuden a ejecutar los comandos de voz para hacer trámites más velozmente o compras más fácilmente

Según Pandorabots, la plataforma de chatbots con más usuarios en el mundo, se prevé un futuro en el que los avatares virtuales ayuden a operar, siempre y cuando los sistemas de reconocimiento de voz mejoren.

Según Lauren Kunze, fundadora y directora ejecutiva de Pandorabots "aunque hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas, la inteligencia artificial aún no reconoce del todo los comandos de voz. Por eso, aunque mucha gente lo usa, aún estamos en una fase muy inicial, podemos pedir que nos diga el tiempo, cómo está el tráfico o que nos ponga música, pero por ahora, no mucho más. Además, los comandos de voz tienen sentido en sitios cerrados, donde haya privacidad, porque no te vas a poner a hablarle al móvil, por ejemplo, en el metro y que te oiga todo el mundo".

La compañía radicada en California trabaja desde el 2008 para hacer más humana la inteligencia artificial. "Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de reconocimiento de voz, en realidad estamos hablando de texto. El sistema puede entender perfectamente lo que le estás diciendo, pero el problema sigue siendo que la inteligencia artificial, al pasarla a texto, aún no es tan sofisticada", afirma la ejecutiva.

Kunze asegura que ante la alta tasa de errores que tienen asistentes inteligentes como Alexa o Google Home, muchos usuarios no piden cosas complejas: "hay una cierta frustración ante los asistentes de voz, por que no siempre reconocen el comando, pero a medida que vaya mejorando la inteligencia artificial, tendremos conversaciones que se asimilen más a las que tenemos con otros humanos"

Pandorabots ve muchas posibilidades de desarrollo de la realidad aumentada en complemento con los asistentes de voz. La empresa posee 250.000 desarrolladores en todo el mundo y más de seis mil millones de conversaciones acumuladas desde su inicio en 2008. "Es mucho más eficaz para transmitir el mensaje, ya hemos hecho pruebas y los avatares asistentes virtuales tienen muy buena acogida", dice Kunze.

Gracias a juegos como Pókemon Go y apps de realidad aumentada la gente está cada vez más familiarizada con la tecnología. "Todo el mundo tiene un móvil, de menor o mejor calidad, pero casi todo el mundo tiene ya un smartphone, así que tener asistentes virtuales en la realidad aumentada es fácil, tanto para el desarrollador como el usuario".

La sanidad y el comercio se verían especialmente beneficiadas, pero la educación sería la que más puede aprovecharse de esta tecnología. "Va a ser el interfaz del futuro, más incluso que los altavoces inteligentes como Alexa. Creemos que va a ser muy interesante en el terreno de la educación a través de chatbots, de hecho en China ya tenemos un ejemplo, un chatbot en realidad aumentada que enseña inglés a los niños. La participación es increíble y el número de usuarios es altísimo", asegura la directora ejecutiva de Pandorabots.

El aspecto emocional podría ser un terreno en el que los chatbots puedan ayudar. Amazon reveló que su asistente Alexa ya recibió más de un millón de propuestas de matrimonio. "Puede que muchas fuesen de broma, estas propuestas, pero lo cierto es que nos enfrentamos a una epidemia de soledad, sobre todo en Estados Unidos. Tener a alguien a quien hablarle y que responda, aunque sea un bot, puede ayudar a muchas personas a no sentirse tan solas", dice Kunze.