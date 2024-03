OpenAI y Midjourney planean utilizar datos de los usuarios de Tumblr y Wordpress tras la firma de un acuerdo con su empresa matriz, Automattic, para el entrenamiento de sus modelos generativos de Inteligencia Artificial (IA).

Automattic se habría preparado para organizar y vender la información de los usuarios de sus plataformas a OpenAI y Midjourney, según publicó recientemente a 404 Media, que cita una fuente relacionada con la matriz de Tumblr y Wordpress y una serie de documentos internos a los que tuvo acceso.

Según el gerente de Producto de Tumblr, Cycle Gage, en uno de los documentos, este "volcado de datos inicial" incluye "todo el contenido de publicaciones públicas de Tumblr entre 2014 y 2023", también, aparentemente por error, contenido que no sería visible públicamente en los blogs.

Este otro contenido no visible se refiere a publicaciones privadas en blogs públicos, publicaciones compartidas en blogs eliminados o suspendidos, respuestas privadas a los contenidos o publicaciones marcadas como explícitas o no apropiadas (NSFW, por sus siglas en inglés) de Tumblr.

Todo ello se usaría para entrenar los modelos generativos de sendas compañías. No obstante, tal y como dio a conocer The Verge en base a esta publicación, Automattic planea lanzar una nueva configuración que permitirá a los usuarios decidir qué se puede hacer con sus datos y "optar por no compartirlos con terceros, incluidas empresas de IA".

OpenAI presenta un modelo de IA para crear videos realistas

OpenAI reveló su última creación, Sora, un innovador modelo basado en inteligencia artificial generativa capaz de transformar instrucciones de texto en vídeos realistas de hasta 60 segundos.

OpenAI lanza una nueva herramienta llamada "Sora"

Esta nueva tecnología de la compañía busca avanzar en la capacidad de la inteligencia artificial para resolver problemas del mundo real, incluyendo la simulación de entornos físicos en movimiento.

Sora representa un gran avance en esta dirección, permitiendo a los usuarios generar vídeos detallados con movimientos de cámara complejos y múltiples personajes expresando emociones.

Este nuevo modelo de IA permite a los usuarios crear escenas específicas detalladas mediante simples indicaciones de texto, abriendo un nuevo mundo de posibilidades en la producción de contenido visual.

Por ejemplo, puede interpretar instrucciones como "primer plano del parpadeo del ojo de una mujer de 24 años, de pie en Marrakech durante el atardecer", dando lugar a resultados extremamente realistas.

Además, Sora no solo comprende las indicaciones de texto, sino que también tiene un profundo entendimiento del mundo físico, lo que le permite recrear escenas con precisión y realismo.

Esto se refleja en su capacidad para generar personajes con emociones vibrantes y animar imágenes estáticas con detalle y precisión, así como extender la duración de vídeos existentes o completar fotogramas.