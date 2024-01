Luego del lanzamiento de ChatGPT en 2022, las firmas comenzaron a trabajar arduamente para comprender el progreso de esta innovadora aplicación tecnológica y su potencial de uso general.

Algunas organizaciones se destacan más que otras, y ya es posible reconocer a los pioneros que están empezando a utilizar la IA generativa para crear y capturar valor.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, estos resultados positivos no son premeditados, y las empresas están adquiriendo conocimientos de manera progresiva.

Inteligencia artificial: 6 claves para que las empresas creen valor

PwC reconoció seis áreas claves para aprovechar el potencial de la IA generativa y extraer valor de ella:

Gestionar los riesgos y las ventajas de la IA generativa

A pesar de que la creciente capitalización de mercado de los pioneros en inteligencia artificial evidencia la oportunidad financiera que tanto inversores como mercados ven en la IA generativa, expertos en la materia expresan inquietudes acerca de las consecuencias no previstas y potencialmente significativas que podrían surgir a medida que su alcance se expanda.

Para alcanzar un equilibrio adecuado, es esencial establecer un marco que permita la adopción responsable de la IA.

Los lineamientos y resguardos prácticos también facilitan que las organizaciones avancen con mayor rapidez y confianza.

Asimismo, un liderazgo ágil y de mente abierta resulta fundamental: aquellos líderes que evalúan los riesgos proporcionan guías más efectivas y rápidas a medida que comprenden la trascendental importancia de la revolución generativa de la IA.

Alinear la estrategia de IA generativa con la estrategia digital (y viceversa)

Los avances rápidos y la mayor accesibilidad de las capacidades de inteligencia artificial generativa tienen un impacto significativo en las iniciativas digitales.

De hecho, el resultado primordial de la inteligencia artificial generativa es de naturaleza digital: datos, activos y perspectivas analíticas digitales.

Este impacto se maximiza cuando se aplican y utilizan en conjunto con herramientas, procesos, entornos, flujos de trabajo y conjuntos de datos digitales preexistentes.

En consecuencia, si las empresas pueden alinear su estrategia de inteligencia artificial generativa con su enfoque digital general, experimentarán notables beneficios.

La ventaja adicional de vincular las estrategias digitales con las de inteligencia artificial es que las primeras suelen abordar cuestiones de políticas, como la seguridad de los datos y el uso de herramientas de terceros, estableciendo líneas claras de responsabilidad y enfoques para la toma de decisiones.

Esta claridad puede contribuir a mitigar un desafío persistente en algunas empresas: la falta de conexión entre las funciones de riesgo y legal, que tienden a promover la cautela, y las áreas más orientadas a la innovación.

Experimentar con miras al escalamiento

Los líderes empresariales promueven la experimentación en toda la organización y se enfocan en identificar casos de uso que puedan ser escalados.

Este proceso de escalado resulta importante para aquellas empresas que buscan aprovechar plenamente los beneficios de la inteligencia artificial generativa, representando un desafío de doble índole.

En primer lugar, la diversidad de aplicaciones potenciales para la inteligencia artificial generativa puede llevar a la creación de numerosos proyectos piloto.

Aunque estos son fundamentales para reconocer el valor potencial, existe el riesgo de caer en un fenómeno en el que "el todo es menos que la suma de sus partes".

En segundo lugar, la participación activa de la alta dirección es esencial para lograr un escalamiento genuino, ya que se requieren perspectivas estratégicas y organizativas que abarquen toda la empresa.

Cuando los líderes toman iniciativas de este tipo, también deben considerar: ¿Qué habilidades necesita la organización para que el escalamiento de la IA sea exitoso? ¿Esas capacidades ya existen en algún lugar de la empresa? ¿Cuál es el plan para suplir las competencias faltantes y en qué plazo?.

No abordar estas preguntas puede resultar en problemas futuros, siendo mucho más efectivo responderlas durante las primeras fases experimentales en lugar de abordarlas de manera abstracta.

En Argentina, varias empresas se encontraron de repente con este desafío al intentar escalar, y solucionarlo sin una planificación previa puede conducir a un progreso más lento.

Desarrollar un plan de productividad

La IA generativa se destaca por su capacidad para descubrir información relevante, ejecutar tareas repetitivas de manera ágil e integrarse eficazmente en los flujos de trabajo digitales preexistentes.

Esto conduce a un incremento prácticamente instantáneo en la eficiencia y productividad, tanto a nivel individual como en el conjunto de la organización.

Numerosos líderes empresariales reconocen este potencial y manifiestan interés en las mejoras de productividad logradas gracias a la IA generativa, ya que les permitirán:

Aumentar la calidad, el volumen o la velocidad de producción de bienes y servicios.

Mantener constante la producción.

Combinar ambas opciones.

Para abordar los riesgos, es crucial contar con un plan definido: ¿Cuál es la importancia relativa de la velocidad, la calidad y la mejora de los costos? ¿Cuál es el plazo para el que está planificando? ¿Qué hará con los empleados cuyas habilidades dejen de ser necesarias a raíz de las capacidades de la IA generativa?.

En la planificación, es fundamental tener en cuenta que, aunque algunas personas puedan ver que sus habilidades ya no son esenciales para ciertas tareas, su experiencia acumulada en la empresa o la industria podría seguir siendo relevante.

Las personas deben ser el centro de la estrategia de IA generativa

Sin importar la vía de productividad que se elija, es fundamental evaluar cómo esta impactará al personal y abordar la cuestión desde las etapas iniciales, ya que esto influirá directamente en el éxito o fracaso de las iniciativas.

Según la "26ª Encuesta Anual Global de CEO" de PwC, el 69% de los líderes tenía planes de invertir en tecnologías como la inteligencia artificial en el presente año.

Sin embargo, en la encuesta Global Workforce Hopes and Fears Survey de 2023, se pone de manifiesto que muchos empleados no están seguros o no son conscientes de cómo estas tecnologías podrían afectarlos.

"Tanto en empresas internacionales como locales se verifica que la capacidad disruptiva de la IA debe combinarse con condiciones propias de la organización para lograr resultados transformadores", comentó Roberto Cruz, socio de PwC Argentina responsable de la práctica de Innovación.

Y agregó: "Para que una organización esté bien posicionada para capitalizar la promesa de la IA generativa, es preciso crear ámbitos que estén abiertos a la experimentación y brinden respaldo a la innovación, que los colaboradores participen de la creación y entrenamiento de IA, se desarrollen los skills requeridos y se fomente una cultura de colaboración entre las personas e IA y que las decisiones se tomen en función de los datos".

Trabajar con su entorno para obtener mayores beneficios

Las empresas que poseen una estrategia claramente definida en función de su entorno tienen mayores posibilidades de superar a aquellas que carecen de tal planificación. Al explorar la inteligencia artificial, es esencial mirar más allá de los límites físicos de la organización.

Esto implica evaluar cómo proveedores, prestadores de servicios, clientes y otros colaboradores planean aprovechar esta tecnología para mejorar la propuesta de servicios, así como considerar cómo el uso que ellos hagan de la inteligencia artificial impacta en la estrategia inicial de la empresa.

Más aún, dado el alcance de las posibilidades de la inteligencia artificial, es necesario considerar su impacto en el modelo de negocio y la creación de nuevas capacidades empresariales diferenciadoras.