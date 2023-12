En un movimiento sorprendente, Apple está ofreciendo la astronómica cifra de u$s50 millones a destacadas empresas de medios, como Condé Nast y NBC, por acceder a sus archivos.

Este ambicioso plan busca utilizar estos valiosos recursos para entrenar su nueva generación de inteligencia artificial (IA).

Aunque no se ha confirmado la participación de medios como 'The New Yorker' y 'Vogue', la propuesta plantea preguntas sobre el valor de la información acumulada a lo largo de décadas.

El competidor de Apple y Google en el ámbito de la inteligencia artificial, OpenAI, ya tomó medidas similares, pagando sumas millonarias a la agencia AP y a Axel Springer por el acceso a sus archivos.

Este enfoque de las tecnológicas para compensar a editoras de medios por el uso de sus archivos refleja un cambio en la dinámica de la propiedad intelectual en el mundo digital.

Aunque la inteligencia artificial en la creación de noticias está en una etapa inicial, su crecimiento es innegable.

Este nuevo capítulo en la integración de la inteligencia artificial en el periodismo plantea desafíos y oportunidades

Ejemplos recientes, como la generación automática de contenido por parte de 'Sports Illustrated' y la transformación de Gizmodo en Español mediante traducción automática, muestran cómo la IA ya está dejando su huella en las redacciones.

Los expertos aconsejan a los medios mantener contacto con las tecnológicas, reconociendo la necesidad de adaptarse a estas tendencias en el consumo de información.

En medio de este cambio, Ben Brock Johnson, productor ejecutivo de iLab de Harvard, sugiere que la inteligencia artificial podría ser valiosa para tareas secundarias, permitiendo que los periodistas se centren en aspectos clave, preservando así la esencia y prestigio de las redacciones.

¿Cómo afectará esto a la producción de noticias y a la calidad del periodismo? ¿Estamos ante una revolución o un riesgo para la autenticidad en la información? La discusión está abierta, y los medios tradicionales se ven nuevamente desafiados a adaptarse a una era digital en constante evolución.