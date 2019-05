Google Maps agrega un menú de los platos destacados de cada restaurante

Google sigue agregando características dentro de sus servicios para que los usuarios permanezcan dentro de sus ecosistema sin tener que visitar otros sitios web.

En esta ocasión, su aplicación Maps empezó a mostrar los platos más populares de los restaurantes, como parte de una función en pruebas, en base a lo que los usuarios piden y las imágenes y los comentarios que publican.

Esta característica muestra, en tarjetas de Material Theme, los platos más compartidos por los comensales de los restaurantes, tal como informa 9to5Google.

When did Google Maps get these crowd sourced menu pics? So valuable! pic.twitter.com/hOUOIIfbj9