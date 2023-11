OpenAI y Microsoft enfrentan una demanda alegando el uso indebido del trabajo de autores de no ficción para entrenar modelos de IA, incluido el servicio ChatGPT de OpenAI. Fue el autor y periodista, Julian Sancton, que demandó a las empresas el 21 de noviembre.

Según indicó Sancton, OpenAI utilizó decenas de miles de libros de no ficción sin autorización para entrenar sus extensos modelos de lenguaje en respuesta a indicaciones de texto humano.

El autor y editor de Hollywood Reporter lidera una demanda colectiva propuesta presentada en un tribunal federal de Nueva York.

Esta acción legal es una de varias iniciadas por propietarios de derechos de autor, como los autores:

John Grisham

George R.R. Martin

Jonathan Franzen, contra OpenAI y otras empresas tecnológicas.

OpenAI y Microsoft fueron demandadas

La demanda de Sancton destacó la participación de Microsoft en la generación de copias no autorizadas de obras de autores para datos de entrenamiento y el desarrollo de tecnología basada en transformadores preentrenados generativos.

Sancton también acusa a Microsoft de ser consciente del rastreo indiscriminado en internet de OpenAI en busca de material con derechos de autor.

OpenAI y Microsoft fueron demandados

La demanda se produce en medio de un movimiento inesperado por parte de Microsoft, que contrató a Sam Altman para liderar su nueva división de IA después de su salida de OpenAI.

De una forma un tanto sorpresiva, el 22 de noviembre, OpenAI anunció un nuevo acuerdo que verá el regreso de Altman como CEO. La empresa confirmó el acuerdo en una publicación en su cuenta oficial de X (antesTwitter).

Aunque OpenAI enfrenta múltiples demandas por infracción de derechos de autor, Microsoft escapó en gran medida de la atención a pesar de introducir una variedad de productos integrados con ChatGPT.

La acción legal de Sancton marca la primera vez que un autor demanda a OpenAI mencionando a Microsoft como acusado. Con inversiones sustanciales en la startup de IA, Microsoft incorporó los sistemas de OpenAI en sus ofertas de productos.

La demanda de Sancton alega que OpenAI utilizó libros de no ficción, incluido su trabajo Madhouse at the End of the Earth, para entrenar sus modelos de lenguaje GPT grandes.

La queja acusa a Microsoft de una participación sustancial en el desarrollo del modelo, responsabilizándola por la infracción de derechos de autor. Sancton busca daños monetarios no especificados y una orden judicial para detener la presunta infracción