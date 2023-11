El gigante tecnológico estadounidense Microsoft ha decidido incorporar a Sam Altman, cofundador de OpenAI y hasta el pasado viernes consejero delegado de la empresa responsable de ChatGPT, para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA, según ha confirmado la multinacional.

En una publicación en su perfil oficial en la red social X (antiguo Twitter) el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha anunciado la incorporación a la compañía de Redmond de Sam Altman, quien fue destituido el pasado viernes como máximo ejecutivo de OpenAI y hasta este domingo se había rumoreado con un posible retorno a la empresa.

"Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus colegas, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA", confirmó Nadella, expresando su deseo de que la compañía pueda dotarles de los recursos necesarios para su éxito.

A través de la misma red social, Sam Altman respondía al anuncio de Nadella con un escueto "la misión continúa".

En cuanto a OpenAI, el máximo ejecutivo de Microsoft ha subrayado que la compañía de Redmond sigue comprometida en su asociación y mantiene la confianza en la hoja de ruta de productos, así como en la capacidad para continuar innovando.

"Esperamos conocer a Emmett Shear y al nuevo equipo de liderazgo de la OAI y trabajar con ellos", ha apuntado.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023