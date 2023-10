Elecciones 2023: todos los puestos que se eligen, qué ocurre si no fuiste a votar en las PASO y más respuestas

Unos 35 millones de argentinos están convocados a los comicios en los que se elegirán Presidente y varias autoridades en todo el país

Los más de 35 millones de argentinos habilitados para votar este domingo elegirán en las urnas quiénes será el próximo Presidente.

Pero antes de concurrir a las urnas, emergen diferentes consultas clave y a continuación te compartimos sus respuestas para despejar las dudas más comunes.

Los centros de votación abrirán a las 08.00 y cerrarán a las 18.00.

Elecciones 2023: con cuántos votos se decide en primera vuelta o balotaje

Para ser elegido presidente un candidato deberá alcanzar al menos el 45% de los votos válidos o el 40% y una diferencia de 10 o más puntos porcentuales sobre el segundo más votado.

En caso de que esto no ocurra, se celebrará un balotaje el 19 de noviembre.

Los cinco candidatos presidenciales son Myriam Bregman, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei y Juan Schiaretti.

¿Pueden votar los que no fueron a las PASO?

Los ciudadanos que no votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto “no tienen ningún impedimento” para emitir su sufragio este domingo en las elecciones generales, aclaró el titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi.

"Los que no participaron de las PASO obviamente pueden votar en la general. No hay ningún impedimento. También si no votó en los comicios de 2021 y quiere votar ahora, puede hacerlo”, explicó Schiavi esta mañana en declaraciones a la prensa en la sede de Correo Argentino ubicada en el Mercado Central de Buenos Aires.

En las PASO del 13 de agosto, el 69% de los electores habilitados para votar concurrió ese día a las urnas, lo que representó un aumento de 1,3% de la participación en comparación con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2021, pero una caída de 7,4 puntos porcentuales con relación a la última instancia eliminatoria de postulantes a la presidencia de 2019, informó la Justicia.

Cuáles son los documentos de identidad habilitados para votar el domingo en las elecciones

Los ciudadanos habilitados para votar deberán presentarse con el ejemplar del documento de identidad que figura en el padrón o bien uno más nuevo.

Los documentos para votar son Libreta de enrolamiento/libreta cívica; DNI Libreta verde; DNI libreta celeste; Tarjeta del DNI libreta celeste y el DNI tarjeta.

Según la Cámara Electoral “es condición necesaria figurar en el padrón electoral y acreditar la identidad ante las autoridades de mesa” en el momento de emitir el voto.

De acuerdo al organismo, el DNI versión virtual que figura en la aplicación Mi Argentina no estará permitido para emitir el sufragio.

Si bien este documento cuenta con los mismos datos que el DNI tarjeta, no lo reemplaza y tampoco permite viajar fuera del país.

Elecciones 2023: cuáles son los tipos de votos que pueden emitirse en las elecciones del domingo

Los votos que emitan los ciudadanos en las elecciones generales del próximo domingo pueden calificarse como válidos y nulos, dos categorías que contemplan, entre otras, las opciones “afirmativos”, “en blanco”, “recurridos” y “de identidad impugnada”.

El Código Nacional Electoral establece que los tipos de votos válidos son los “afirmativos”, que se emiten con boleta oficializada de una misma agrupación para todas las categorías o cuando para cada una de ellas se eligen boletas de fuerzas políticas diferentes.

El “voto en blanco” es legítimo y se lo considera así cuando el sobre está vacío o contiene un trozo de papel de cualquier color sin ninguna inscripción. Cuando falta un cuerpo de boleta correspondiente a una categoría, las autoridades de mesa solo lo toman “en blanco” para dicha categoría.

Por su parte, el voto nulo es el que se emite con una boleta no oficializada, con inscripciones, imágenes inadecuadas u objetos extraños en el sobre.

El “voto recurrido”, en tanto, es aquel cuya nulidad y validez es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa y, en ese caso, se deberá fundamentar en un formulario especial con “expresión concreta de la causa”.

También se toma como nulo cuando se hayan incluido boletas de distintas agrupaciones políticas para una misma categoría de cargos o se emita mediante una boleta oficializada que contiene inscripciones o leyendas de cualquier tipo.

Otro tipo de impugnación sucede cuando hay un “voto de identidad impugnada"; es decir, que la persona que vota no es la titular del documento que presenta. Esa consideración solo le cabe formularla al presidente de mesa o a los fiscales.

Las personas exceptuadas de asistir a votar son:

Las que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tienen que votar deben justificar ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

Las que estén enfermas o imposibilitadas de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional.

Las que son parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones están impedidas de asistir a votar.

Cuándo se publicarán los resultados

Los resultados del recuento provisorio de las elecciones generales del próximo domingo se publicarán en la web oficial www.resultados.gob.ar y las primeras cifras se conocerán después de las 22 horas.

Elecciones 2023: qué cargos se decidirán en las urnas

Además de Presidente y vice, se eligen 24 senadores, 130 diputados y parlamentarios Mercosur, también se escogerán 24 senadores nacionales en representación de ocho provincias, 130 diputados nacionales en todo el país, y 19 parlamentarios del Mercosur para el distrito nacional y 24 para el distrito regional.

Además, el domingo hay elecciones locales en la ciudad autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos.

El resto de las provincias ya tuvieron jornadas electorales desdobladas a lo largo de todo el año.

