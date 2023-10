¿Una copia a Twitch?: X, la red social de Elon Musk permitirá transmitir partidas de videojuegos en vivo

La plataforma X, ex Twitter, comenzó a seguir los pasos de Twitch al probar funciones para transmitir videojuegos en vivo. Conocé los detalles

X (ex Twitter), comenzó a explorar nuevas funciones de video como parte de su estrategia para convertirse en una "aplicación all in one", según lo expresado por sus directivos.

En este contexto, se confirmó que comenzaron a realizar pruebas para la transmisión en vivo de videojuegos, de manera similar a lo que se hace en Twitch.

Además, la plataforma está experimentando con nuevas características relacionadas con el comercio electrónico.

X sigue los pasos de Twitch: la plataforma

La red social, que pertenece a Elon Musk, está probando la función de transmitir partidas de videojuegos en vivo, siguiendo el estilo de Twitch.

Esta novedad se encuentra actualmente disponible para los suscriptores de X Premium, la versión de pago de la plataforma anteriormente conocida como Twitter Blue.

El propio Musk presentó esta función durante una transmisión de casi una hora del juego Diablo IV.

X, la red social perteneciente a Elon Musk, comenzará a transmitir videojuegos en vivo, copiando a Twitch.

Luego, un ingeniero de la red social compartió un video explicativo para que los suscriptores puedan configurar sus cuentas y aprovechar esta nueva funcionalidad en X.

Aún no se revelaron completamente los detalles sobre cómo funcionará la opción de transmisión en Twitter.

Según la información disponible, las transmisiones incluirán comentarios de los espectadores, aunque todavía no se mostraron la mayoría de las funciones orientadas al creador de contenido.

Más funciones en la plataforma de Elon Musk

Además, los administradores de la plataforma de redes sociales confirmaron que iniciarán pruebas de funciones relacionadas con compras en vivo.

En este contexto, anunciaron una colaboración con Paris Hilton, según informó el sitio Variety.

La empresaria y modelo se comprometieron a "crear cuatro programas de contenido de video originales por año, que incorporarán características de comercio electrónico".

Además, Elon Musk contrató a Paris Hilton para probar la función de realizar compras en vivo dentro de la plataforma.

Siguiendo a The Verge, desde que Musk adquirió la empresa hace un año, se produjeron despidos en el equipo encargado de la estabilidad de la plataforma, y se experimentó problemas con las grandes transmisiones de audio y video en vivo.

La tecnología de X tendrá que mejorar para poder incorporar las nuevas funciones de video, especialmente considerando las recurrentes interrupciones que tuvo la plataforma en relación con el contenido audiovisual.

Un ejemplo reciente es cuando Musk intentó realizar una transmisión en vivo durante su visita a la frontera entre Estados Unidos y México la semana pasada.

El video se interrumpió de repente y el problema persistió durante varios minutos. Musk expresó sus quejas al equipo de ingenieros de la plataforma y, solicitó que solucionaran el problema: "¡Por favor, arreglen esto!", escribió en un mensaje dirigido a ellos, según informó The New York Times.

X (ex Twitter) será pago?

Por otro lado, Musk anunció que planea implementar un "pequeño pago mensual" para todos los usuarios que utilicen la red social X (antigua Twitter) como una medida para intentar eliminar los 'bots' de la plataforma.

El propietario de la red social continúa buscando formas de frenar el 'spam' y luchar contra el uso de 'bots' que alteran la interacción entre los usuarios y entorpecen la conversación.

No obstante, no se especificó cuánto costaría exactamente mantener una cuenta de X activa, ya que solo incidió en que será "una cantidad muy pequeña de dinero".