Nuevo dólar, ¿cambian los abonos de Netflix, Disney+ y Spotify?: precios actualizados tras medidas de Massa

Luego de de las novedades sobre el mercado de cambio, los usuarios apelan a la calculadora para ver cuánto costará el abono de sus suscripciones digitales

El Gobierno dispuso nuevas medidas sobre el mercado de cambio y muchos usuarios hacen cuentas para abonar los servicios del exterior, incluyendo las plataforma de streaming como Netflix, Spotify o HBO Max deben abonar más por el servicio.

Netflix: cuánto se paga de impuestos y de abono

Las plataformas de streaming publican los precios para usuarios del país en pesos, pero no son importes finales: lo que más ruido hace a la hora de pagar es la enorme carga impositiva que todos los meses se refleja en el resumen de la tarjeta de crédito.

Así, el combo de impuestos que se suma a la suscripción está integrado por:

IVA: 21%

Percepción RG AFIP 4815: 45%

Impuesto PAÍS para servicios digitales: 8%

Percepción ISIB CABA: 2%

El 44% de lo que se paga por mes de abono de Netflix o Amazon son impuestos

Hasta acá, la carga impositiva suma 76%, pero si los consumos mensuales alcanzan los u$s300, debe sumarse otra percepción (25%) por el denominado Dólar Qatar o Turista, con lo cual el porcentaje de tributos asciende al 101%.

Por suerte para los usuarios porteños, el Impuesto a los Sellos sobre los resúmenes de tarjetas de crédito del 1,2% no corre más. "No obstante, no hay que descartar que pueden reflejarse sellos de otras jurisdicciones", aclara a iProUP Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Así, los abonos de Netflix, que aumentaron en febrero, suponiendo que el total de consumos en dólares no exceda los u$s300, queda con impuestos de la siguiente manera:

Plan básico: $1.758,24 final (Es $999 de abono, $209,79 de IVA, $449,55 de percepción, $79,92 de Impuesto PAÍS y $19,98 de ISIB en CABA)

(Es $999 de abono, $209,79 de IVA, $449,55 de percepción, $79,92 de Impuesto PAÍS y $19,98 de ISIB en CABA) Plan Estándar: $2.990,24 ($1.699 + $356,79 + $764,55 + 135,92 + $33,98)

($1.699 + $356,79 + $764,55 + 135,92 + $33,98) Plan Premium: $4.222,24 ($2399 + $503,79 + $1.079,55 + 191,92 + $47,98)

"Del monto total que el usuario ve reflejado en el resumen, el 56% corresponde estrictamente al costo del abono, mientras que el 44% son impuestos", indica Domínguez. Dentro de este mismo esquema entran HBO Max, Amazon Prime Video y Spotify. En cambio, Disney+, Star+ y Paramount+ no suman tributos a su abono porque no son consideradas proveedores del exterior al tener filial en Argentina.

HBO, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify y más: cuánto cuestan en Argentina

HBO Max ofrece un único abono de $699 ($1.230 con impuestos), con la posibilidad de ahorrar tres meses de suscripción contratando el plan anual por $5.999 ($10.558 final).

Amazon Prime Video cuesta costar $580 ($1020,80 con impuestos) por mes. En tanto, Spotify se abona según el plan:

Individual (1 cuenta): $599 ($1054,24 con impuestos)

Duo (2 cuentas): $799 ($1406,24)

Familiar (6 cuentas): $999 ($1758,24)

Estudiantes (1 cuenta): $329 ($579,04)

Disney+ y Paramount, al tener sede en Argentina, están alcanzados por impuestos extra

Todos los abonos ofrecen un mes gratis al suscribirse. Dentro de las plataformas sobre las que no se aplican impuestos extras está Paramount+: posee un único plan a $318 final al mes, tras una semana de prueba gratis. Por otra parte, los fanáticos del contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic pueden contratar:

Disney+: $799 o 12 meses al precio de 10 por $6.699

Combo+: Disney+ y Star+: $1.999

Star+, Disney+ y Lionsgate+: $2.399

Luciano Zarlenga, Chief Analytics Officer de BB Media, señala a iProUP que no descarta que el aumento del dólar o la aplicación de impuestos adicionales pesen en la decisión a la hora de contratar un servicio. No obstante, aunque las plataformas bajo modelo SVOD (Sistema de Video Bajo Demanda) suelen ir ajustando sus precios, en paralelo ofrecen distintas opciones para facilitar el acceso.

Entre ellos se destacan planes más económicos, descuento por suscripción anual, alianzas y promociones con terceros, abonos más baratos con visualización de anuncios e, incluso, plataformas que monetizan 100% con publicidad y son gratis, conocidas como AVOD (Advertising Video On Demand).

Más allá del precio, Zarlenga señala que el contenido es el primer factor de retención, pero que los usuarios también evalúan muchos otros aspectos en simultáneo:

Tasa de renovación de la programación

Oferta de señales en vivo

Cantidad de dispositivos de acceso

Calidad de reproducción

Experiencia general con la plataforma

Según el experto, "el mercado todavía tiene tamaño para crecer, y el servicio lugar para evolucionar. Sin ir más lejos, recientemente vimos el surgimiento de los canales FAST (plataformas con publicidad) como una opción para distribuir contenidos y previamente el foco estuvo puesto en las plataformas AVOD".

"Se van generando en la industria desarrollos que mejoren o les brinden más opciones. Gaming es una veta que puede sumarse, con Netflix lanzando juegos o transmisiones de e-Sports. Así como hay deportes virtuales, también están dando lugar a deportes o eventos en vivo, como fue la transmisión de los premios Oscar", concluye.