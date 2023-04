Innovación al alcance de la mano: mirá cómo funciona este supermercado totalmente automatizado

Parecería que nunca llegarían, pero este instagramer mostró en su perfil cómo es el nuevo mercado automatizado que instalaron en Puerto Madero

Amazon anunció en 2016 su primer supermercado autónomo en la ciudad estadounidense de Seattle, cerca de sus oficinas. Poco tiempo después abrió 27 tiendas de este tipo en las ciudades de New York y San Francisco.

La compañía se propuso dar el salto a Europa, donde hace 2 años estimaba abrir su primera tienda en la ciudad inglesa de Londres y, en función de cómo funcionase, ampliar la cifra a 30 tiendas en el Reino Unido. Sin embargo, después de siete años con Amazon Go solo en EE.UU., la compañía fundada por Jeff Bezos asumió que este modelo no es tan rentable como esperaba y decidió cerrar ocho de las 29 tiendas.

El motivo por el que las tiendas de Amazon Go no se impuso es que parten de un sistema caro. Amazon no es la única que se lanzó a la aventura de las tiendas autónomas. Cadenas de supermercados tradicionales como Carrefour o Aldi también hacen pruebas en otros países para tener sus propios establecimientos sin cajeros.

Y también pasó algo similar en un edificio de una influencer que decidió mostrar a través de las redes sociales todos los pasos para poder comprar a través de este mercado.

Imagínense tener un minimarket en el edificio

"Pusieron un minimarket en el edificio en el que vivo y se los voy a mostrar", relata Ania Guerrero, en su cuenta de Instagram @ania_guerrero7.

"En la entrada tenés los pasos para seguir y una vez que te registrás en su aplicación, podés abrir la puerta", cuenta a medida que va compartiendo cómo se puede entrar y comprar en el mercado.

"Ahí entrás y tenés de todo. Desde verduras, helados, cosas para cocinar, quesos, infusiones, cereales, galletitas, fideos, cosas de perfumería, aceites, condimentos, snaks, vinos, cigarrillos comunes y electrónicos, bebidas de lo que se imaginan, con y sin alcohol. Y la parte de chocolate, que había hasta importados", relata la instagramer.

"Lo bueno es que este súper es 24 horas, así que si te olvidás vas en cualquier momento. Escaneás el código y lo agregás, todo desde la aplicación, y ahí elegís el medio de pago", concluye.