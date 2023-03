Armás videos cortos, creás contenido y ganás buena plata: ¿se puede vivir de las redes sociales?

Convertirse en influencer no es una tarea fácil, por eso te sacaremos todas las dudas para ser un creador de contenido y cuánta plata ganar. Los detalles

Posiblemente te hayas preguntado alguna vez ¿cómo ganar plata en redes sociales?, ¿cómo ser un influencer?. Cada vez es más común que muchos quieran convertirse en otro boom de las redes sociales o en un nuevo influencer.

Es que estos últimos son los grandes movilizadores y, por sus millones de seguidores, son buscados por compañías de todo tipo y tamaño para que sean las caras visibles de sus campañas.

¿Qué es ser un influencer?

Al realizar contenido en redes, un influencer debe contar con una serie de elementos clave para generar contenido de calidad y captar la atención de sus seguidores: la iluminación, el sonido, los encuadres, el decorado, entre otros aspectos.

Son algunos de los factores a tener en cuenta para grabar cualquier video. Redes sociales como TikTok e Instagram son plataformas elegidas para obtener las mayores visualizaciones.

Para ser influencer se debe contar con una serie de elementos clave para generar contenido de calidad, llamar la atención de sus seguidores para, de esa forma, embolsar dinero.

La palabra de los especialistas

Según Natalia Alfonso, licenciada en Relaciones Públicas y profesora de Grow escuela de internet, describe a iProUP las ventajas y desventajas de convertirse en influencer:

"La mayor ventaja es poder vivir del contenido y de la comunidad que ellos mismos generan. Las redes democratizaron la generación de contenido y ya no es necesario ir a un casting o acceder a un medio masivo de comunicación; cada persona puede mostrar su talento y conocimiento a través de canales propios con su estilo propio", apunta.

Y agrega: "Sin embargo, existe la otra cara de la moneda que es, justamente, la desventaja principal: esta democratización es parcial y no total, ya que las plataformas (Facebook e Instagram, de Meta; Youtube, de Google; Twitch, de Amazon; TikTok, de ByteDance) continúan mediando entre creadores y audiencias".

"Las plataformas son las que producen los algoritmos que determinan qué ven y qué no los usuarios y las tarifas, en caso de brindar la opción de monetización. Esto produce que los influencers tengan que estar al tanto de cómo funcionan estos algoritmos (que son bastante cambiantes) y qué contenido realizar de acuerdo a las tendencias que se generan", concluye Alfonso.

Por su parte, la influencer Sabrina Cornistein (@sabricoirnistein en instagram) y estratega de marca, social media y contenido freelance enumera otros beneficios de esta modalidad:

Ser influencer permite contar con una fuente adicional de ingresos

Crece tu networking de forma abismal

Podés trabajar y vivir desde cualquier lugar del mundo

Desventajas:

Lleva mucho esfuerzo ganar seguidores y hacer crecer una comunidad

Se trabaja mucho tiempo gratis

Se pierde el anonimato

La transición de crear contenido gratuito, subir de nivel y que empiecen a pagarte lleva tiempo, y solo llegan los que "bancan" el camino

Sabrina Cornistein, influencer y estratega de marca, social media y contenido freelance.

Para Juan Marenco, CEO de Be Influencers, "ser influencer es también una profesión de riesgo: algoritmos en cambio permanente, posibilidad de ser cancelado y plataformas que desaparecen crean muchísima ansiedad y lo hacen un trabajo difícil".

¿Cúal es la mejor plataforma más rentable?

Alfonso destaca que Youtube es la plataforma más rentable para crear contenido, por distintas razones. "La primera es que fue la pionera en compartir ingresos con los creadores, lo hace desde el año 2006. Además, pueden monetizar directamente por diferentes secciones, ya sean videos largos tradicionales o a través de la sección Shorts (la sección "tiktokera" de videos cortos).

Y agrega: "A esta monetización directa se le suma la opción de acuerdos con marcas para promocionar productos. Cornistein concuerda con Alfonso, dependiendo del enfoque que uno le dé:

"Si cuando hablamos de ganar plata nos referimos a que las marcas nos paguen por promocionar, Instagram y TikTok son las mejores plataformas. En cambio, si nos referimos a que una plataforma nos pague por crear contenido, la respuesta es YouTube ya que es una de las que mejor paga".

Según los especialistas, la plataforma YouTube es la más rentable.

Marenco resalta que "TikTok es la gran ganadora como plataforma hoy en el consumo y también en el tipo de contenido, ya que el resto le está copiando como Reels o Youtube Shorts". Y añade: "La monetización para los creadores hoy está en divida en tres posibilidades: vía marcas, desde la plataforma o desde los fans".

Redes sociales: cuánto se cobra por el contenido

"En Argentina, lamentablemente, la monetización directa de plataformas como Instagram o TikTok no se encuentra disponible. Por esa razón, la mejor opción son los acuerdos comerciales con marcas para promocionar sus productos a sus audiencias", expresa Alfonso.

Y precisa: "En el país, el pago de YouTube por 1.000 visualizaciones es de u$s0,77. La red se queda con el 45% de los ingresos y le otorga a los creadores de contenido un 55%".

Cornistein resalta que "depende mucho de lo que vaya uno a generar. En promedio, se cobra u$s5.000 mensuales por la creación de contenido, si bien depende de las necesidades del cliente y del tiempo que lleve producir el contenido que se necesita".

¿Cuánto se cobra por el contenido realizado en redes sociales?.

Marenco resalta que "las diferencias son grandes y cada plataforma monetiza de forma distinta. Desde un porcentaje sobre la pauta que reciben como YouTube, hasta contratos fijos con la plataforma directa como Twitch. En ese sentido parecería YouTube ser la más constante en los ingresos para los influencers".

Redes sociales vs Streaming

En cuanto al gran crecimiento de las plataformas de streaming, los especialistas comentan que no creen que las redes sociales perderán terreno en el futuro.

"No creo que una plataforma le quite terreno a otra, sino que estamos en un escenario de medios hiper fragmentados. De los medios masivos concentrados hemos pasado a la democratización de contenidos que trajeron Internet y las plataformas en un contexto en el que TikTok podría considerarse competidor de Netflix", explica Alfonso.

Y suma: "Ambos compiten por nuestra atención. En esta hiper fragmentación, debemos pensar los medios de manera más integrada. Un programa que se transmite por streaming tiene una audiencia en vivo en una plataforma como Youtube o Twitch. Sin embargo, la mayor parte de su exposición, y en donde se genera la conversación es en el snack content, el contenido más corto y resumido que se sube a plataformas como TikTok, Reels o Shorts".

"No creo que le saque terreno a las redes pero sí a las plataformas de video on demand como Netflix, HBO, etc. La guerra del streaming es con el sueño. Todos los programas de streaming luego crean contenido en social media y ponen clips cortos de como fue la transmisión. Es otro nuevo juego", concluye Cornistein.